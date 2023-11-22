Криминал 22 ноября 2023, 18:50 Один в России с двумя пожизненными. Как ангарский маньяк оставался безнаказанным 20 лет Судебный юрист Комсолев: маньяк Попков признается в новых убийствах из тщеславия Коллаж: СУ СКР по Иркутской области (фото из личного архива Попкова) / Unsplash

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Ангарский маньяк — единственный российский преступник с двумя пожизненными сроками. Михаил Попков вспоминает новых жертв своих зверств и спустя десятилетия раскрывает подробности преступлений. Как оперативники не могли поймать «убийцу в погонах» на протяжении 20 лет — в материале «360».

Маньяк Михаил Попков получил дополнение к двум пожизненным

Летом 2023 года иркутские следователи доказали причастность серийного убийцы Михаила Попкова еще к трем убийствам. На него снова вышли по результатам экспертиз и показаниям свидетелей.

По словам руководителя управления СК по Иркутской области Анатолия Ситникова, эти три преступления совершены в конце 1990-х — начале 2000-х годов: два — в Иркутске, одно — на родине маньяка в Ангарске. Уголовные дела передали в суд для утверждения обвинительного заключения.

Утром 22 ноября 2023 года Ленинский районный суд Иркутска рассмотрел новое уголовное дело в отношении 59-летнего Попкова. В итоге его признали виновным и приговорили к дополнительным 10 годам лишения свободы.

По информации пресс-службы областной прокуратуры, в совокупности с ранее вынесенными приговорами серийнику назначили наказание в виде второго пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. До вступления приговора в законную силу он будет находиться в иркутском СИЗО-1.

Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Страшнее Чикатило

Бывший милиционер Михаил Попков, которого прозвали «ангарским маньяком», смог превзойти известного убийцу Андрея Чикатило. Изначально, в 2015 году, его приговорили к пожизненному сроку за убийство 22 женщин и покушение на двух.

Врачи признали Попкова вменяемым. Два года спустя преступник сознался еще в 60 убийствах.

Михаил Попков в зале суда. Фото пресс-службы Ленинского районного суда Иркутска / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Судья в отставке и судебный юрист Владимир Комсолев в разговоре с «360» отметил, что заявления о новых жертвах — это тщеславный момент в мышлении преступников.

Он хочет превзойти таких маньяков, как Андрей Чикатило, поэтому называет новых жертв и увеличивает свой «послужной список». У преступников свой мир и взгляд на эту жизнь: у них есть кумиры и определенные цели. Владимир Комсолев судебный юрист

К тому же на время разбирательств Попкова переводят в СИЗО, где условия содержания намного лучше, чем тюремные, добавил Комсолев. Такое «путешествие» можно оценить как развлечение и смену обстановки для пожизненно заключенного.

Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Ангарский маньяк: становление убийцы

Несколько событий сделали из мальчика, родившегося 7 марта 1964 года, жестокого убийцу-женоненавистника. После задержания Попкова охотник за маньяками смог установить с серийным убийцей психологический контакт и разузнал у него подробности страшных преступлений, получив ответ на вопрос, что сподвигло мужчину на кровавую месть.

Комсолев подчеркнул, что преступником двигали в первую очередь тщеславие и месть за неудавшуюся любовь. Попков рассматривал себя как «чистильщика» и обусловливал свое поведение тем, что защищал общество.

Фото: СУ СКР по Иркутской области / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Недолюбленный ребенок

Будучи ребенком, Попков жил с бабушкой в Норильске, родители уехали за три тысячи километров в Ангарск. Когда отец с матерью наконец забрали сына к себе, он узнал о новом члене семьи — младшей сестре.

Мальчик сразу почувствовал себя на втором месте, замечая, что родители больше любят сестру. Старший сын для них отошел на задний план.

Коллаж: телеканал «360» / freepik.com

Картина не для детских глаз

Через несколько лет мальчика отправили отдыхать в детский лагерь, однако ни в первые, ни во вторые родительские выходные к Мише никто не приехал. Ребенок видел, как родители других детей проводят с ними время, привозят сладости и другие угощения.

В итоге Миша сбежал из лагеря домой. Открыв дверь в квартиру, застал недетскую картину: в комнате спал пьяный отец, а рядом мать занималась любовью с другом семьи. Так, по версии следствия, зародилась его ненависть к женщинам.

Freepik

Предательство возлюбленной

В 1983 году Попкова забрали в армию, а возлюбленная не дождалась его. Хотя пара встречалась недолго, за это время мужчина одаривал девушку цветами, подарками и вниманием, постоянно ездил к ней в соседний Иркутск.

Отслужив и вернувшись домой, Попков узнал, что за это время любимая успела найти другого мужчину, выйти замуж и даже родить ребенка.

Младшая сестра

Когда младшая дочь Попковых повзрослела, она переехала на Сахалин. Там девушка жила одна и спустя время пустилась во все тяжкие: выпивала и вела распутный образ жизни.

Узнав о ее похождениях, Михаил поехал на Сахалин, чтобы забрать сестру обратно домой. Эта история тоже произвела на него впечатление и укрепила ненависть к женщинам.

РИА «Новости»

Измена жены

Попков женился в 1986-м, через год у супругов появилась дочь. Будущий маньяк души не чаял в ребенке, и все в его жизни начало налаживаться. До тех пор, пока не вскрылась измена жены.

По рассказам следователей, в тот мартовский день Попков был на сутках в полиции и решил зайти домой поужинать. Подходя к дому, мужчина увидел свою пятилетнюю дочь в одиночестве около подъезда. Михаил удивился и повел ребенка в квартиру.

Поднимаясь наверх, девочка рассказала, что гулять ее отправила мама, так как в гости пришел какой-то дядя. Дома Попков встретил подвыпившую супругу в компании с другим мужчиной. В мусорном ведре лежали бутылки от алкоголя и использованные презервативы. Жена не стала отрицать измену, но на развод Попков так и не решился.

Бывшая жена Михаила Попкова в его автомобиле Subaru, на котором он совершал преступления. Фото из личного архива ангарского маньяка / СУ СКР по Иркутской области / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Карьера милиционера была на руку ангарскому маньяку

Михаил Попков сменил несколько работ: трудился в качестве пожарного, слесаря, копателя могил, таксиста и машиниста компрессоров. Потом нашел свое призвание в правоохранительных органах. В интервью «Комсомольской правде» в 2017 году он рассказал, как стал милиционером и научился заметать следы.

В правоохранительные органы будущий маньяк попал «случайно». Еще 1987 году он встретил одноклассника, когда шел домой с завода азотных удобрений, где работал машинистом компрессоров. Старый знакомый поделился, что работает в транспортной милиции, рассказал о графике и зарплате. Попкову понравилась более легкая работа.

Сперва он был младшим сержантом на станции Ангарск, затем — помощником оперативного дежурного в центральном ОВД города. В конце 1999 года, в 35 лет, Попков, будучи младшим лейтенантом, ушел на пенсию.

Совместное патрулирование военнослужащими и сотрудниками милиции улиц Москвы. 1991 год / РИА «Новости»

Помогал ловить самого себя

Два раза Попков, будучи сотрудником правоохранительных органов, выезжал на собственные преступления, но следы заметать не пытался. По словам преступника, он их просто не оставлял. Однако на местах убийства ходил по местности, чтобы удостовериться в «чистоте» дела.

Прямого отношения к расследованиям маньяк не имел: он записывал преступления в книгу, назначал оперативникам транспорт и отвозил их на место.

«Стоял мирно в сторонке и наблюдал», — говорил Попков.

Коллаж: телеканал «360» / пресс-служба СУ СКР по Иркутской области / freepik.com

Ни улик, ни свидетелей преступлений ангарского маньяка не было. Лишь одну ошибку он признал — след от автомобиля. Тем не менее его ни разу не остановили, когда начались поиски владельца машины.

А если бы и остановили, то что? Достал бы корочку, показал, сказал бы, что со смены еду, отдыхаю, подвожу человека… Преступления, конечно, не совершал бы в эту ночь. Михаил Попков ангарский маньяк

Кровожадное дело убийцы-женоненавистника

Миссия — очистка мира от падших женщин

С 1994 года в Ангарске и Иркутской области начали массово исчезать девушки, некоторых находили мертвыми. Долгое время полиция не связывала преступления в одну серию, полагая, что каждое убийство — отдельный случай. Почти 10 лет оперативники не понимали, что у них под носом орудует маньяк.

Судья в отставке Комсолев напомнил, что убийства были крайне жестокими: Попков расчленял, сжигал своих жертв, часто вырезал им сердце.

Первое убийство он совершил еще в 1992-м, когда ему было 28 лет. В последующие 20 лет число совершенных преступлений перевалило за несколько десятков. Практически все жертвы — молодые подвыпившие женщины.

Однако Попков не убивал, кого попало: он был избирательным. Убийца лишал жизни лишь тех, кто добровольно садился к нему в машину, принимая знаки внимания и отвечая взаимностью. Своей «миссией» Попков считал очистку мира от «падших».

Кого отпускал ангарский маньяк

У душегуба была своеобразная схема при выборе жертвы. Вечером Попков ехал в город таксовать, параллельно высматривая на улицах одиноких подвыпивших девушек, останавливался и предлагал подвезти. Часто «убийца под прикрытием» орудовал прямо в служебной форме, чтобы втереться в доверие.

Каждой предлагал покататься, выпить алкоголя и продолжить вечер в интимной обстановке. Если женщина не соглашалась, маньяк ее не трогал: отвозил домой и отпускал.

Если же будущая жертва принимала предложение Попкова, то она подписывала себе смертный приговор. Душегуб увозил женщину в безлюдное место, угощал спиртным, вступал в интимную связь, а после жестоко убивал с помощью ножа, топора, отвертки или лопаты. Потом оставлял обнаженное тело в ближайшей канаве либо лесополосе.

Попков показывает, как зарезал одну из девушек. Фото: СУ СКР по Иркутской области / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства Коллаж: телеканал «360» / freepik.com Попков показывает, как зарезал одну из девушек. Фото: СУ СКР по Иркутской области / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства Коллаж: телеканал «360» / freepik.com

Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что Попков вменяемый человек. В силу этого, по словам Комсолева, преступник и получил свой первый пожизненный срок в 2012 году. Позже психиатры все же диагностировали у него психическое отклонение.

Медики сделали заключение, что у ангарского маньяка гомицидомания — психическое расстройство, представляющее собой сильную тягу к убийствам или другим действиям насильственного характера.

RF Investigative Committee / Global Look Press

Расследование дела маньяка Попкова

Преступные 1990-е

В разгар 90-х годов оперативники не успевали заниматься всеми происшествиями в Иркутской области. Ангарск в то время считался преступным городом, на территории которого находились исправительно-трудовые лагеря для заключенных и несколько колоний.

Плюс оперативники не могли предположить, что рядом с ними ходит «убийца в погонах». Так как первые убийства Попков совершал, будучи на службе, любые подозрения в отношении помощника оперативного дежурного сразу отметали в сторону, объяснил судебный юрист Владимир Комсолев.

РИА «Новости»

Чувство безнаказанности

К поимке ангарского маньяка подключили московских сотрудников правоохранительных органов. Ключевой фигурой в расследовании стал студент института МВД Артем Добрынин. Когда он приехал в Ангарск, ему только исполнилось 20 лет.

За последующие 10 лет следователи установили главные улики убийцы: автомобиль «Нива» и биологический материал на телах жертв. Позже на одном месте преступления нашли оторванную пуговицу с полицейского мундира. Сотрудники СК составили список подозреваемых, в который вошли 30 тысяч человек.

Freepik

Спустя время анализ показал куда меньшее число — 354 человека, в числе которых был Попков. Начались череда допросов и взятие проб на экспертизу. Наконец, очередь дошла до бывшего милиционера.

Серийный убийца без сопротивления сдал анализы, тем самым не вызывая никаких подозрений. Но через месяц результаты показали 100%-ное совпадение биоматериала с ДНК ангарского маньяка.

Попков показывает, как душил жертву. Фото: СУ СКР по Иркутской области / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства Попков (справа) и следователь Евгений Карчевский (слева) во время проведения следственного эксперимента. Фото: СУ СКР по Иркутской области / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства Попков показывает, как душил жертву. Фото: СУ СКР по Иркутской области / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства Попков (справа) и следователь Евгений Карчевский (слева) во время проведения следственного эксперимента. Фото: СУ СКР по Иркутской области / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Как поймали Михаила Попкова

Попков в то время занимался куплей-продажей машин через Сахалин. Его задержали на одном из автомобильных рынков, рассказал Комсолев. На тот момент 30-летний Добрынин лично возглавил операцию по поимке убийцы-женоненавистника. Попков без сопротивления сдался полиции.

На сегодня с учетом нового приговора известно о 86 жертвах ангарского маньяка и покушении на еще трех. Следователь Добрынин уверен, что на счету у серийного убийцы может быть еще не менее 30 убитых.