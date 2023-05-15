Армия 15 мая 2023, 12:05 Жесткий удар по артиллерии НАТО. Россия разнесла треть поставленных Украине гаубиц М777 Автор Forbes Хупер: Россия нанесла жесткие удары по артиллерии НАТО на Украине Публичное достояние

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Вооруженные силы России перешли к массовому уничтожению украинской артиллерии, в том числе вооружений НАТО. Войска вывели из строя больше трети американских гаубиц M777, заявил обозреватель Forbes Крейг Хупер.

«Россия жестко наносит удары по неподвижным и предсказуемым гаубицам M-777, AHS Krab и M-109», — сказал он.

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Киевский режим, по его подсчетам, получил не меньше 390 единиц буксируемой артиллерии и 440 самоходных орудий. Российские войска уничтожили многие артиллерийские установки. Крейг Хупер объяснил, что увесистые орудия оставляли на месте, подолгу не меняя огневых точек, и применяли слишком предсказуемо. Из примерно 152 больших буксируемых гаубиц M777, которые перебросили на Украину официально, больше трети повредили или уничтожили.

Самоходные артиллерийские системы старой школы тоже оказались слишком уязвимыми. Разработанная в Польше AHS Krab и ее аналог M-109 получали, судя по снимкам с поля боя, сильные удары. Обозреватель сказал, что коэффициент потерь достиг от 18% до 21%.

Великобритания решила поставить Украине дополнительные ракеты для комплексов ПВО и ударные беспилотники большой дальности поражения вдобавок к уже отправленным ракетам Storm Shadow. Летом инструкторы начнут обучать офицеров Вооруженных сил Украины управлять истребителями F-16.