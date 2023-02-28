Армия 28 февраля 2023, 15:48 США обвинили Россию в подготовке химического удара. Западная пропаганда поддержит любые выдумки Полковник в отставке Литовкин: США могли привезти украинцам свои отравляющие вещества Викимедиа

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Американцы обвинили Россию в подготовке химической атаки на Украине. Вот только российские отравляющие вещества давно и полностью уничтожены. А США, которые неоднократно использовали токсиканты в Ираке и Сирии, свои запасы не тронули, хоть это и запрещено Конвенцией о химическом оружии.

Украинцам передали химоружие

На Украине собираются устроить провокацию с использованием токсических веществ. В феврале в Краматорск прибыл железнодорожный состав, в одном из вагонов которого находилось 16 герметичных металлических ящиков с химвеществами.

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Восемь контейнеров отмечены знаками химической опасности, надписью BZ и двумя красными линиями (вещества временно выводящего действия). Пять ящиков имели пометку CS-Riot, три — CR-Riot с одной красной полосой — вещества раздражающего действия. Груз сопровождали иностранцы.

Пресс-служба Минобороны

Однако на конференции, посвященной событиям на Украине, экс-посол США в Москве Джон Салливан заявил, что именно российские войска планируют использовать химическое оружие в зоне специальной военной операции.

Вещество BZ

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов напомнил, что Конвенция о запрещении химического оружия не позволяет использовать вещество BZ. Оно вызывает острый психоз, потерю ориентации, галлюцинации, нарушения памяти.

Некоторое время химикат был табельным отравляющим веществом армии Соединенных Штатов. Американцы активно применяли BZ в период Вьетнамской войны, а также во время военных конфликтов в Афганистане, Ираке и Сирии.

Еще в 1990 году США заявили о полном уничтожении запасов опасного химиката: утилизировали около 50 тонн BZ. Тем не менее образцы сохранили, и сегодня есть возможность синтеза прекурсоров вещества до нескольких десятков тонн в год.

Пресс-служба Минобороны

CS представляет собой белое вещество с запахом перца, боевое состояние — аэрозоль. Его можно использовать с помощью химических авиационных бомб, артиллерийских снарядов, генераторов аэрозолей и дымовых гранат.

Применение CS в малых концентрациях вызывает раздражение глаз и верхних дыхательных путей. Большие концентрации вещества приводят к ожогам открытых участков кожи, в некоторых случаях могут случиться паралич дыхания, сердца и смерть.

CR — вещество желтого цвета. Боевое применение и токсическое действие аналогично CS с той лишь разницей, что CR оказывает более сильное раздражающее действие на глаза и верхние дыхательные пути.

Химическая ручная граната с CS / Викимедиа

Россия найдет автора провокации

США не раз голословно обвиняли другие страны в использовании химического оружия для достижения своих политических целей, подчеркнул генерал-лейтенант Кириллов.

Так, неизвестная пробирка в руках госсекретаря Колина Пауэлла стала поводом для вторжения в Ирак и гибели почти полумиллиона человек. Бездоказательные фотоснимки привели к ракетным ударам по авиабазе и исследовательским центрам в Сирии.

Пресс-служба Минобороны

Москва готова к возможным провокациям, предупредил Кириллов. В районе спецоперации на Украине развернуты российские стационарные и подвижные комплексы контроля радиационной, химической и биологической защиты.

Они позволяют контролировать обстановку, своевременно выявлять химические угрозы и оперативно реагировать на них. Специалисты достоверно определят не только тип примененного химиката, но и страну, где его произвели.

Пресс-служба Минобороны

США закон не писан

Бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин в разговоре с «360» отметил, что вещество BZ не летального действия. Сначала подозревали, что именно им отравили Юлию и Сергея Скрипалей. CS и CR — психотропные вещества.

Эти химикаты использовались для временного выведения из строя солдат противников. США применяли BZ во время войны во Вьетнаме и в других региональных конфликтах, хотя это не разрешено. Но американцы часто нарушают этот запрет. Игорь Никулин

Никулин отметил, что США чаще всего не обращают внимания на запрет, касающийся фосфорных боеприпасов: американские военные почему-то не считают их химическим оружием.

Артиллерийские снаряды США с дистиллированным ипритом / Викимедиа

У России нет химического оружия

Полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал, что 27 сентября 2017 года Россия полностью уничтожила все свои химические отравляющие вещества. Причем происходило это под международным контролем ОЗХО.

Был подписан документ, что наша страна полностью выполнила требования Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении. Виктор Литовкин

Литовкин подчеркнул, что в России химоружия нет и весь цивилизованный мир об этом знает. Между тем американцы это соглашение не выполнили, ссылаясь на смехотворный аргумент: у них, дескать, нет денег на уничтожение опасных боевых веществ.

«При этом Штаты смогли почти 100 миллиардов долларов забросить на Украину, чтобы она воевала против России. Скорее всего, американцы привезли украинцам свои отравляющие вещества, чтобы приписать их использование российской армии», — предположил военный обозреватель.

Вся западная пропаганда — европейские и американские СМИ — находится сегодня в руках Вашингтона. Поэтому США могут смело претендовать на то, чтобы обвинять Россию в любых преступлениях.

Пострадают мирные люди

В мире запрещено не только использовать, но и производить и накапливать химическое оружие. Его применение может нанести куда больший урон не столько армии, сколько мирному населению, напомнил Литовкин.

«Они мирное население отравят, которое не готово к химической атаке. У людей нет ни противогазов, ни опыта. Снизить число пострадавших можно, если раздать средства защиты и провести профилактические беседы», — пояснил военный обозреватель.

Однако сделать это на линии фронта практически невозможно, подытожил собеседник «360».