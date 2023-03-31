Эксклюзив 31 марта 2023, 15:58 «Великое оружие» Германии попало на Украину. Эффективность его применения под вопросом Политолог Колчин: немецкие танки Leopard были эффективны в XX веке, но не сегодня Википедия

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Немецкие танки Leopard 2 создавали 40 лет назад для боев в Европе, они сильно устарели и не смогут существенно помочь Украине. Политолог Петр Колчин в беседе с «360» согласился с экс-начальником Генштаба армии Чехии Йиржи Шедивом в том, что значение этих бронемашин для спецоперации переоценили.

Далее — прямая речь.

Большой вес и тонкая броня

Передача Украине немецких Leopard 2 в первую очередь пиар-акция. Еще при обсуждении поставок многие эксперты и командиры называли их устаревшими танками 1980-х годов, имеющими ряд недостатков в условиях современных боевых действий.

Машины создавали с учетом концепции борьбы НАТО с СССР. Тогда предполагали, что если он предпримет агрессию против Североатлантического альянса, то страны-участницы быстрыми моторизированными подразделениями при поддержке танков окажут сопротивление.

Leopard 2 разрабатывали для войны в Европе, поэтому, как и многие другие, он очень тяжелый. Такой вес могут выдержать многие европейские мосты и дороги, но не постсоветские. Бронирование этой модели сильно устарело. В интернете даже появились видеозаписи того, как боевики Вооруженных сил Украины пытались повесить на танк дополнительное бронирование, предназначенное для советских броневых машин.

Уязвимое пиар-оружие

Очевидно, что против современных противотанковых средств Leopard 2 уже неэффективен. По крайней мере, те противотанковые средства, которые стоят на вооружении российской армии, без проблем могут его уничтожить. Поэтому говорить о том, что этот танк — великое оружие, которое может как-либо изменить положение на фронте спецоперации, нельзя.

Википедия

Это танк, который был весьма эффективным в XX веке, но потерял свои показатели в условиях современных боевых действий. Он уязвим для ударов, не имеет достаточного бронирования и может столкнуться с рядом проблем при транспортировке, передвижении и форсировании преград. Так что эффективность применения очень сомнительна.

Вполне вероятно, что их используют в качестве пиар-оружия. Leopard 2 станут фотографировать и демонстрировать, как Германия помогла киевскому режиму. Но никакого влияния на положение армии они не окажут.