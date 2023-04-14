Эксклюзив 14 апреля 2023, 17:36 Уровень технологий прошлого века. Захваченный Leopard отправили в болото Эксперт Литовкин: затопленный в болоте Leopard по уровню сравним с Т-55 60-х годов Википедия

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Немецкие танки Leopard заметили на Херсонском направлении. Один из них уже затопили в болоте. На фоне этого начали тиражировать соображения о том, что боевые машины противника можно попробовать разобрать для изучения технологий, однако такой ход мысли примитивен. Российская танковая промышленность и так является передовой в мире, заявил в беседе с «360» полковник в отставке, военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин.

Далее — его прямая речь.

Начнем с того, что российская танковая промышленность на сегодняшний день лучшая в мире, самая передовая. Поэтому разборка-подборка — это все примитив 30-х годов, потому что в 30-х годах можно было что-то содрать, сейчас содрать ничего нельзя — это раз.

Во-вторых, тот танк Leopard 1, который, судя по всему, утопили в болоте в Херсонской области, по уровню соотносим с нашим танком 60-х годов Т-55. У этого немецкого танка даже нет стабилизатора пушки. Что мы там можем получить?

Надо понимать, что конструкторская мысль в оборонной промышленности работает во всех странах по-разному. Поэтому рассуждение о том, что кто-то может у кого-то что-то содрать, не хочу никого обидеть, — довольно примитивный подход. Да, интересно, как у них все устроено. <…> Безусловно, наши будут изучать это.

Больше скажу: существует такой двигатель РД-180, который мы продали американцам, они на нем запускали свои космические ракеты. Мы мало того, что продали двигатель, так еще и лицензию на него, технологию изготовления.

Но они все равно не сумели сами его сделать. Потому что металл не тот, изгибы трубок не такие. Вот и не могут повторить.

Одно преимущество Leopard

Если возвращаться к немецким танкам Leopard, нужно понимать: они бывают очень разные. Их можно сравнивать с российскими, но итог будет один: любой Leopard хуже наших танков.

Потому что у них, во-первых, нет автомата заряжания, который есть на любом нашем современном танке. Меньше калибр, нет противотанковой ракеты, которой наши стреляют через ствол.

Единственное преимущество у Leopard перед нашими танками — мощность двигателя. У них она 1500 лошадиных сил, у наших — 1200 лошадиных сил.

Но у них танк почти на 20 тонн тяжелее нашего, поэтому наш быстрее, маневреннее, плюс меньше ростом. У них высота танка — около трех метров, а у нас — два метра 20 сантиметров. А чем цель меньше, тем в нее труднее попасть.