Эксклюзив 29 июня 2023, 23:37 Украина — военная лаборатория. Тактика НАТО не приведет ВСУ к победе Политолог Кошкин: тактика НАТО не приспособлена противостоять серьезному противнику Freepik

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Последние несколько недель ВСУ безуспешно пытаются прорвать оборону российской армии на линии боевого соприкосновения. Эксперты высказывают мнение, что во всем виноваты натовские консультанты, которые не привыкли вести борьбу с полноценным и серьезным противником. Так ли плоха тактика НАТО, «360» выяснили у заведующего кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, эксперта Ассоциации военных политологов Андрея Кошкина.

Далее — прямая речь.

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НАТО не привыкли к серьезному противостоянию

Откровенно скажем, что под тактику [НАТО] разработаны не только инструкции, боевые уставы, но и разрабатывается соответствующая боевая техника, вооружения, боеприпасы, то есть это некий комплекс. Этот комплекс формировался во время вооруженных конфликтов, там он постоянно апробировался. Да и сейчас американцы, не скрывая, говорят, что Украина — это военная лаборатория, в которой они испытывают соответствующие вооружение, боевую технику, приемы и технологии ведения боевых действий.

Так вот сама тактика НАТО формировалась в этих конфликтах. Как правило, в этих конфликтах другая сторона менее технически оснащенная, и соответствующие специалисты, которые воевали против американцев, англичан — это иррациональные, какие-то иррегулярные части, которые не являются в полной мере соответствующей военной силой для того, чтобы противостоять.

Вот исходя из этого были созданы технологии ведения боя, соответствующие вооружения, которые сегодня не пользуются популярностью в ВСУ. Потому что они шутят: «На таких танках, как Leopard, хорошо служить, но лучше воевать на советской технике, на русской технике». Она более приспособлена для боя.

Наверное, это и является принципиальным отличием. Сейчас все говорят, что танк Leopard не защищен так, как защищен наш танк «Прорыв Т-90», или же «Армада». В этих условиях Leopard проигрывает.

Тактика НАТО не помогает побеждать

Что касается тактики, то в общем-то у них тактика маневренных групп. Они понимают, что сегодня пикапы, на которых устанавливаются крупнокалиберные пулеметы, это некая основа мобильных групп. Которые цепляются за населенные пункты, берут в заложники население, а затем наращивают свой потенциал. То есть это не фронтальные столкновения вооруженных подразделений, частей, соединений на линии боевого соприкосновения, а это такие маневренные действия, которые позволяют растекаться по территории, занимать некие очаговые опорные пункты обороны, воздействия, плацдармы, в основном в жилых строениях. Наверное, опыт подсказывает, что это более эффективно, и мы видим, что взломать линию боевого соприкосновения у вооруженных сил Украины, которые пользуются тактикой НАТО, не получается.

Они все ждут, когда будет прорвана линия обороны и они смогут садиться и откровенно начинать цепляться за городские постройки, за населенные пункты, где в заложники они возьмут население. Вот это, наверное, подводит сегодня вооруженные силы Украины.