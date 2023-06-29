29 июня 2023, 23:37
Украина — военная лаборатория. Тактика НАТО не приведет ВСУ к победе
Политолог Кошкин: тактика НАТО не приспособлена противостоять серьезному противнику
Последние несколько недель ВСУ безуспешно пытаются прорвать оборону российской армии на линии боевого соприкосновения. Эксперты высказывают мнение, что во всем виноваты натовские консультанты, которые не привыкли вести борьбу с полноценным и серьезным противником. Так ли плоха тактика НАТО, «360» выяснили у заведующего кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, эксперта Ассоциации военных политологов Андрея Кошкина.
Далее — прямая речь.
Реклама
НАТО не привыкли к серьезному противостоянию
Откровенно скажем, что под тактику [НАТО] разработаны не только инструкции, боевые уставы, но и разрабатывается соответствующая боевая техника, вооружения, боеприпасы, то есть это некий комплекс. Этот комплекс формировался во время вооруженных конфликтов, там он постоянно апробировался. Да и сейчас американцы, не скрывая, говорят, что Украина — это военная лаборатория, в которой они испытывают соответствующие вооружение, боевую технику, приемы и технологии ведения боевых действий.
Так вот сама тактика НАТО формировалась в этих конфликтах. Как правило, в этих конфликтах другая сторона менее технически оснащенная, и соответствующие специалисты, которые воевали против американцев, англичан — это иррациональные, какие-то иррегулярные части, которые не являются в полной мере соответствующей военной силой для того, чтобы противостоять.
Вот исходя из этого были созданы технологии ведения боя, соответствующие вооружения, которые сегодня не пользуются популярностью в ВСУ. Потому что они шутят: «На таких танках, как Leopard, хорошо служить, но лучше воевать на советской технике, на русской технике». Она более приспособлена для боя.
Наверное, это и является принципиальным отличием. Сейчас все говорят, что танк Leopard не защищен так, как защищен наш танк «Прорыв Т-90», или же «Армада». В этих условиях Leopard проигрывает.
Тактика НАТО не помогает побеждать
Что касается тактики, то в общем-то у них тактика маневренных групп. Они понимают, что сегодня пикапы, на которых устанавливаются крупнокалиберные пулеметы, это некая основа мобильных групп. Которые цепляются за населенные пункты, берут в заложники население, а затем наращивают свой потенциал. То есть это не фронтальные столкновения вооруженных подразделений, частей, соединений на линии боевого соприкосновения, а это такие маневренные действия, которые позволяют растекаться по территории, занимать некие очаговые опорные пункты обороны, воздействия, плацдармы, в основном в жилых строениях. Наверное, опыт подсказывает, что это более эффективно, и мы видим, что взломать линию боевого соприкосновения у вооруженных сил Украины, которые пользуются тактикой НАТО, не получается.
Они все ждут, когда будет прорвана линия обороны и они смогут садиться и откровенно начинать цепляться за городские постройки, за населенные пункты, где в заложники они возьмут население. Вот это, наверное, подводит сегодня вооруженные силы Украины.
ВСУ
НАТО
Реклама
Реклама