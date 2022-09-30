Частичная мобилизация в России: что можно взять с собой | 360°

Армия 30 сентября 2022, 17:47 Поделиться Telegram

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Viber Теплые носки, термобелье и кнопочный телефон. Что мобилизованные могут взять с собой Военный эксперт Джерелиевский рассказал, что мобилизованные могут взять с собой в зону СВО РИА «Новости»

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После объявления частичной мобилизации россияне начали покупать армейское снаряжение в специализированных магазинах. Хотя бесплатные комплекты обмундирования закроют большую часть потребностей, военные эксперты советуют запастись термобельем, предметами гигиены и трекинговыми носками. С собой также можно взять фонарик, аккумулятор, бритвенные принадлежности и кнопочный телефон.

Проверка ФАС

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Федеральная антимонопольная служба начала проверку обоснованности цен на спецодежду, снаряжение и обмундирование в магазинах. Ведомство направило запросы в торговые сети «Военторг», «Спортмастер» и Hakki и потребовало предоставить информацию для анализа. Среди запрашиваемых данных — сведения о динамике отпускных и закупочных цен на товары за август–сентябрь.

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Ретейлерам нужно обосновать новый ценник. Если подтвердится недобросовестное поведение, ФАС примет меры. В службе подчеркнули, что продавцы должны неукоснительно соблюдать требования антимонопольного законодательства в торговле.

РИА «Новости»

Антимонопольная служба обратилась к Ozon, Wildberries и «Яндексу». От них тоже требуют предоставить информацию о ценах на экипировку и товары армейского назначения.

Ранее некоторые магазины спецодежды повысили цены. Такое поведение возмутило руководителей регионов и депутатов Госдумы. Глава Бурятии Алексей Цыденов напомнил, что мобилизация не повод для наживы, поэтому стоимость товаров стоит понизить.

Дополнения к комплектам

Портал объясняем.рф сообщал, что призванным в рамках частичной мобилизации выдадут обмундирование и экипировку. Если у военнослужащего есть свой комплект, он может использовать его. Ветеран боевых действий и эксперт по безопасности Роман Насонов напомнил в разговоре с «360», что мобилизованным выдадут верхнюю одежду и нательное белье.

«В комплект также входит бронежилет. Он не всегда совершенен. Может быть несколько тяжелее и менее эргономичным», — отметил специалист.

Военный эксперт Борис Джерелиевский рассказал «360», что мужчины могут получить всесезонные комплекты базового обмундирования (ВКБО). Многослойная форма защитит бойца при широком температурном диапазоне — от +15 до -40 градусов — и покроет большую часть потребностей. Если же военнослужащие получат форму старого образца, тогда стоит дополнительно купить одежду в специализированных магазинах.

«В любом случае полезен запас трекинговых носков, термобелья, флисовой одежды, перчаток. Будут выдавать берцы, но своя обувь лишней не будет. Она должна примерно соответствовать основному внешнему виду», — подчеркнул Джерелиевский.

Мобилизованный россиянин может взять с собой фонарик, аккумулятор и кнопочный телефон, поскольку смартфоны запрещены. Специалист также порекомендовал купить защищенные устройства, которые не разобьются при падении. Среди других принадлежностей — предметы гигиены, полотенца, тальк, кремы и запас необходимых лекарств.

Насонов отметил, что с собой можно привезти легкую шапку, принадлежности для бритья и походную сидушку. Можно взять совсем немного иголок и ниток черного цвета.

Источник фото: сайт wildberries Источник фото: сайт wildberries Источник фото: сайт wildberries Источник фото: сайт wildberries

При выборе обмундирования лучше обращать внимание на качественные товары, а не на бренд. Ведь вещь можно легко потерять, отметил Джерелиевский.

«Поэтому чем дешевле, тем лучше. Не стоит гнаться за рекламными характеристиками», — подытожил эксперт.

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