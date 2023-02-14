Эксклюзив 14 февраля 2023, 14:32 «Так отстаивайте же Севастополь!» Какие военачальники нам нужны Писатель Беседин: России нужны такие военачальники, как герой Крымской войны Корнилов Севастопольская бухта весной / РИА «Новости»

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Тринадцатого февраля 1806 года родился герой Крымской войны вице-адмирал Владимир Алексеевич Корнилов. Почему его фигура знаковая для всего русского флота, особенно для флота Черноморского, Севастополя, Крыма, — в колонке писателя Платона Беседина для «360».

Далее — прямая речь.

Эта дата, к сожалению, попала не во все новостные ленты. И в этом мне видится величайшая несправедливость.

Вот портрет Корнилова работы Карла Брюллова. Стройный, подтянутый, собранный человек, смотрящий уверенно и прямо. Кто-то может подумать, будто Корнилов — это о прошлом, ведь более 200 лет прошло с его дня рождения. Однако Корнилов — это о настоящем и о будущем тоже, потому что он воплотил в себе важнейшее, то, без чего немыслима русская культура и, если угодно, русская цивилизация, — преемственность и традицию.

Портрет В. А. Корнилова, капитана брига «Фемистокл», написан Карлом Брюлловым во время экпедиции в Грецию и Турцию. Афины, 1835 год / Викимедиа

Он родился в Иркутске (по другим данным, в Тверской губернии), но, безусловно, славу снискал и родину обрел в Севастополе, во время Крымской войны, когда мир стремительно видоизменялся буквально во всем — и в военном деле, и в информационной политике, и в медицине, и в журналистике, и в средствах связи, и даже в моде.

Собственно, Крымская война — начало нового мира и, к слову, в том числе рождение того самого коллективного Запада, о котором столько разговоров сейчас.

Вот и Корнилову, которого сначала приметил и назначил на корабль «Азов» Михаил Петрович Лазарев (тогда капитан первого ранга, а позднее — генерал-губернатор Севастополя), было суждено оказаться в Севастополе во время Крымской войны. И он проявил себя блестяще!

Сначала Владимир Алексеевич отвечал за оборону многострадальной северной части Севастополя (в годы Великой Отечественной именно она сдерживала нацистов большую часть времени), а после назначения начальником штаба руководил всем гарнизоном.

Репродукция портрета вице-адмирала Владимира Корнилова работы неизвестного художника из собрания Центрального военно-морского музея / РИА «Новости»

«Можно, не боясь обвинения в пристрастии, сказать, что вся беспримерная оборона Севастополя была создана Корниловым. Он совокуплял в себе взаимодействие всех отраслей обороны: инженерной, морской, сухопутной и артиллерийской», — писали о нем современники.

Действительно, Корнилов был энергичен, смел, инициативен. Он заложил основы позиционной войны, разработал ряд новейших методов борьбы. Маневры, которыми руководил Владимир Алексеевич, вошли в историю как образцовые. При этом он славился, как, к слову, и Лазарев, как и Нахимов, своим трепетным, бережливым отношением к людям — к матросам и офицерам.

Вместе с тем Корнилов оставался непримиримым, принципиальным человеком, преданным Отечеству и долгу, а не высоким орденам и наградам. Он действительно служил, а не прислуживал. И когда князь Меншиков, перед этим показавший свою тщеславную спесь в Стамбуле, потребовал от Владимира Алексеевича покинуть город-герой, то получил следующий ответ: «Чтобы я оставил Севастополь, окруженный неприятелем, — невозможно!»

Героическая оборона Севастополя в 1854–1855 годы во время Крымской войны. Малахов курган после занятия его французскими войсками в 1855 году. Литография художника Вильяма Симпсона. Репродукция. Государственный исторический музей в Москве / РИА «Новости»

Корнилов знал, на что шел, а главное, знал, ради чего. «Отступать нам некуда, позади нас море, впереди — неприятель», — заявил он, и вражеская бомбардировка города была отражена, что придало сил и веры защитникам города. Но 17 октября 1854 года Владимир Алексеевич, спустившись по мраморным ступеням, вышел из своей штаб-квартиры (удивительно, но здание это, известное как дом Волохова, несмотря на все разрушения и войны, сохранилось до наших дней) и отправился на легендарный Малахов курган, чтобы отдать распоряжения и поддержать солдат.

Очень точную, образную картину легендарной обороны Малахова кургана, чье имя до сих пор бередит умы коллективного Запада, дал буквально в четырех строках Константин Симонов:

Уж сотый день врезаются гранаты

В Малахов окровавленный курган,

И рыжие британские солдаты

Идут на штурм под хриплый барабан.

Навал был действительно чудовищным, но и он не мог сломить героизма русских воинов. И все же там, на Малаховом кургане, Корнилов был смертельно ранен в 11 часов 30 минут. Вражеское ядро раздробило ему левую ногу у самого живота. Как описывает те события капитан-лейтенант Жандр, офицеры подняли Корнилова на руки и положили за бруствером между орудиями.

Последними словами Владимира Алексеевича стали легендарные: «Так отстаивайте же Севастополь!»

И вот тут мы говорим о преемственности, о традиции. Ведь эти слова вот уже полтора века знает каждый севастополец. С ними на устах обороняли город-герой от нацистов защитники Второй обороны Севастополя, длившейся 250 долгих кровавых дней. И эти же слова стали девизом Русской весны: на ленточках, значках, футболках севастопольцев значились они и повторялись как пароль, как завет.

Владимир Путин возложил цветы к памятнику В. А. Корнилову во время посещения мемориального комплекса «Малахов курган» в Севастополе / РИА «Новости»

В этом нет никакого пафоса или преувеличения, отнюдь. Так действительно было. Я видел это, что называется, своими глазами. А о годах Великой Отечественной войны мне рассказывали сами защитники. Каждый из них знал, помнил Корнилова и искренне восхищался им.

Потому что Владимир Алексеевич дал нам русский завет, коего мы должны быть достойны, и вместе с тем показал, каким должен быть истинный военачальник — созидающий патриот, пытливый талант, заботящийся о своих подчиненных. Дай бог, еще будут такие! Тем более что они нам очень, очень нужны.