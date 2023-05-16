Армия 16 мая 2023, 16:47 «Тайфун» возродился «Фениксом». В России создали импортозамещенный бронеавтомобиль Военный историк Кнутов: бронеавтомобиль «Феникс» создали на уровне мировых стандартов Российская бронемашина «Феникс» / Telegram

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Россиянам покажут первый бронеавтомобиль, который создали при полном импортозамещении. «Феникс» разработали на уровне высочайших мировых стандартов, он надежно защищен от взрывов и мин и оснащен крупнокалиберными пулеметами.

Российский бронеавтомобиль «Феникс»

Обновленную версию бронемашины «Тайфун-К53949» — «Феникс» планируют представить на форуме «Армия-2023». В 2023 году фестиваль военной техники традиционно пройдет в подмосковном парке «Патриот», с 14 по 20 августа.

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Машину повышенной защищенности «Феникс» первой из линейки «Тайфун» создали при полном импортозамещении. Ее корпус адаптирован к серийному шасси, что снизило стоимость бронемашины и существенно увеличило темпы производства.

«Феникс» уже знаком мировой публике. Его и несколько других моделей «Тайфун» в рамках стенда «Рособороэкспорта» показали в феврале на 16-й Международной конференции и крупнейшей мировой выставке вооружений IDEX-2023 в Абу-Даби, писал ТАСС.

«Тайфун К-53949», 2015 год / Пресс-служба Минобороны

Двойная броня и защита от мин

Разработкой автомобилей семейства «Тайфун» занимались более 120 предприятий. Московский НИИ стали отвечал за броню, саратовский Федеральный ядерный центр в Сарове рассчитывал защищенности бронекорпуса, а МГТУ имени Баумана — гидропневматическую подвеску.

Первые «Тайфун-К» и «Тайфун-У» показали на военном параде в Москве 9 мая 2014 года, а уже в декабре 30 машин поступили в войска. Все экземпляры семейства имеют противоминную защиту и комбинированную броню из керамики и стали.

«Тайфун-К», 2014 год / Викимедиа

«Тайфунам» не страшен взрыв мины до восьми килограммов в тротиловом эквиваленте. По периметру бронемашин установлены видеокамеры, которые дают возможность обзора местности, не покидая борт. Обитаемое пространство на всех автомобилях герметично, есть фильтрация поступающего внутрь воздуха.

«Тайфун К-53949» еще называют «Тайфун 4×4» из-за соответствующей колесной формулы. Полная масса — более 15 тонн, при этом машина может развить скорость до 105 километров в час. Впервые ее показали в октябре 2015 года, сообщило Минобороны.

Машины на уровне международных стандартов

Директор музея войск ПВО в поселке Заря Балашихинского городского округа Юрий Кнутов напомнил в разговоре с «360», что бронемашины семейства «Тайфун» делают на базе КамАЗов. Высокая мощность двигателя обеспечивает маневренные и скоростные характеристики, а также возможность преодолевать большие расстояния.

Кроме того, на современных бронеавтомобилях обязательно устанавливается V-образное днище, которое хорошо защищает от мин. Также машины оснащены усиленным вооружением: на них установлены отечественные крупнокалиберные пулеметы 12,7 миллиметра и «Корд». Юрий Кнутов

Кнутов добавил, что за последние годы энергия боеприпасов возросла. Однако надежность брони «Тайфунов» готова к такому вызову: она не только защищает экипажи, но и обеспечивает живучесть самой машины.

Военный историк также отметил, что модернизация бронемашины на порядок дешевле, чем создание новой модели с нуля.

«Такого типа машин в мире очень много: сегодня их делают страны Запада, ЮАР, даже Украина. Другое дело, что современные российские бронеавтомобили соответствуют самым высоким требованиям безопасности и защиты, которые предъявляются к технике подобного типа, то есть находятся на уровне мировых стандартов», — подытожил Кнутов.