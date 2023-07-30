Армия 30 июля 2023, 10:28 С нами Бог и Андреевский флаг. Россия отмечает День ВМФ Политик Клинцевич: именно военные моряки заложили менталитет русского воина Пресс-служба Кремля

Читать 360tv в

Последне воскресенье июля традиционно станет Днем Военно-морского флота России. В этом году россиян ждет впечатляющее зрелище в акватории Невы в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Можно будет полюбоваться на множество украшенных флагами боевых кораблей, а после — поучаствовать в народных гуляниях и послушать вступления многочисленных коллективов не только из разных уголков страны, но и из-за рубежа.

День Военно-Морского Флота — история праздника

День Военно-Морского Флота берет начало еще со времен Петра I: именно при нем 7 августа (или 27 июля по старому стилю) 1714 года российский флот одержал свою первую морскую победу в сражении при Гангуте.

Реклама

По приказу царя-реформатора этот день ежегодно отмечали торжественными богослужениями, морскими парадами и фейерверками. Позже празднование слегка стушевали, но к середине XIX века россиян снова радовали смотры кораблей, расцвеченных флагами, и орудийные салюты.

После Октябрьской революции 1917 года праздник вернулся только летом 1939-го — его назначили на 24 июля. Позже, в 1980 году, День ВМФ перенесли на последнее воскресенье июля. Эту дату подтвердил президент Владимир Путин, подписав соответствующий приказ в 2006 году.

Главный Военно-Морской парад — в Санкт-Петербурге

Празднование Дня Военно-Морского флота в Санкт-Петербурге начнется 30 июля, в 11:00. Две дюжины орудий артиллерийской батареи Петропавловской крепости дадут залп — он станет сигналом к началу главному Военно-Морского парада.

По Неве пройдут более 50 кораблей и катеров, суда пограничного управления ФСБ, семь подлодок, 48 самолетов и более и трех с половиной тысяч военнослужащих. Как всегда, во время парада Дворцовый, Благовещенский, Троицкий и Литейный мосты будут разведены.

Начиная с 15:00 на Дворцовой площади начнутся народные гуляния. Выступят вокальные группы из разных регионов России, а также коллективы из Индии, Вьетнама и Китая. Гости праздника смогут бесплатно посетить культурные площадки, связанные с морской историей страны. Праздник завершится в 22:00 большим фейерверком.

Парад ВМФ России в Санкт-Петербурге, 2022 год / Пресс-служба Кремля

Праздник ВМФ в Кронштадте и Севастополе

Кронштадт начнет отмечать День ВМФ с торжественного богослужения в Морском соборе. На большом Кронштадтском рейде встанут подводная лодка «Дмитров», малый ракетный корабль «Мытищи», корвет «Бойкий», парусный корабль «Мир» и самый большой в мире четырехмачтовый учебный барк «Седов».

Кронштадтский рейд, парад ВМФ, 2022 год / Пресс-служба Кремля

Участниками парада будут противолодочные, ракетные и десантные корабли, корветы «Сообразительный» и «Стойкий», субмарина «Уфа» Тихоокеанского флота, пограничный сторожевой корабль «Сочи» и другие суда. Также ожидается участие корабля иранских ВМС.

Праздник в Севастополе также обычно начинался с молебна и благодарственных молитв во Владимирском соборе, а после — возложения венков к Мемориалу защитников Севастополя.

Парад ВМФ России в Севастополе, 2020 год / РИА «Новости»

Главная традиция флота — Андреевский флаг

Главная традиция парада в День Военно-Морского флота — торжественный подъем Андреевского флага. Его эскиз в 1699 году создал Петр I на обороте черновика одного из своих указов. Две перечеркнутые по диагонали голубые лини отсылали к покровителю моряков святому апостолу Андрею Первозванному, казненному на косом кресте.

Изначально длина знамени была около четырех метров, так что, рея на ветру, оно оглушительно «ревело», неслабо пугая врагов. Сегодня такие хитрости уже не нужны, так что флаг делают куда меньших размеров, сохраняя лишь пропорции: длина в полтора раза больше ширины полотнища, ширина полос — одна десятая длины.

Фото с парада ВМФ в Кронштадте, 2022 год / Пресс-служба Кремля

Отношение русских моряков к своему знамени хорошо показывает их девиз «С нами Бог и Андреевский флаг!». Капитан корабля мог даже объявить войну другому государства оскорбление стяга, а спускали его за всю историю только трижды.

Впервые это произошло в 1829 году во время русско-турецкой войны. Командир окруженного фрегата «Рафаил» нарушил приказ биться до последнего и взорвать судно, захватив с собой вражеские корабли. Капитан спустил флаг и сдался, спасая жизни своих моряков. Российское командование этого не оценило.

Всех офицеров лишили наград и разжаловали в матросы. Также поступили с капитаном, которому запретили жениться, чтобы «не плодить труса». Фрегат навсегда вычеркнули из списков императорского флота и повелели сжечь. Позже судно отдали туркам и в ходе Синопского сражения его разнесла эскадра вице-адмирала Павла Нахимова.

Картина Владимира Косова «Возмездие „Рафаилу“», 1853 год / Викимедиа

Второй раз Андреевский флаг спустили во время Цусимского сражения русско-японской войны в 1904 году. Контр-адмирал заметил, что четыре русских броненосца отстали от эскадры и попали в окружение двух десятков японских судов.

Командующий приказал просигналить капитанам кораблей спустить флаги и сдаться. На родине сохранившего более двух тысяч жизней контр-адмирала и командиров сдавшихся судов приговорили к смертной казни. Позже ее заменили десятью годами крепости, а после «участь подсудимых представить на монаршее милосердие».

Контр-адмирал Николай Небогатов, 1905 год; судебный процесс над Небогатовым, 1906 год / Викимедиа

Хотя после Октябрьской революции от Андреевского флага в СССР отказались, последние русские корабли Белого движения все еще надеялись, что власть переменится. Однако в 1924 году они смирились с неизбежным и спустили знамя в последний, третий раз за всю более чем трехвековую историю российского флота.

Впервые в истории новой России Андреевский флаг был поднят в 1992 году. Сегодня знамя российских моряков неизменно поднимают во время главного Военно-Морского парада на легендарном крейсере «Аврора». Что достаточно иронично, учитывая, что именно это судно дало залп, ознаменовавший начало революции.

Слава флота России

Глава российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич в разговоре с «360» отметил, что 309 лет военно-морскому флоту России — колоссальная история, которую, как и традиции, удалось сохранить морякам.

«Будучи мальчишкой, который мечтал стать десантником, я не знал, что в свое время, когда были сформированы были воздушно-десантные войска и командующий стал Василий Маргелов, в их форму были введены тельняшка и голубой берет — дань уважения российским военным морякам», — пояснил Клинцевич.

Парад ВМФ в Санкт-Петербурге, 2019 год / Пресс-служба Кремля

Клинцевич подчеркнул, что именно моряки Военно-Морского флота заложили невероятный менталитет русского воина, солдата, офицера, связанный с честью, достоинством и отвагой. Своей удалью, смелостью и мужеством покрыли неувядаемой славой флот России.