Эксклюзив 18 января 2023, 16:38 Рост боеспособности и противостояние новым вызовам. Армию России ждут масштабные изменения Военный журналист Борзенко: привлечение контрактников увеличивает обороноспособность армии РИА «Новости»

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Глава Минобороны Сергей Шойгу анонсировал масштабные изменения российской армии в период с 2023 по 2026 год. Военный журналист, заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия» Алексей Борзенко в беседе с «360» объяснил цели и задачи принятых решений.

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Далее — прямая речь.

Численность ВС РФ увеличат до 1,5 миллиона человек

Увеличение армии до 1,5 миллиона человек — правильное решение, потому что надо понимать, что долгие десятилетия после Советского Союза армия строилась по принципу решения каких-то незначительных конфликтов локального характера. Для таких конфликтов численности в миллион сто тысяч было достаточно, но так как сейчас идет спецоперация и значительные части стянуты к их решению, нужно пополнение наших гарнизонов и частей на всей территории России.

И здесь речь идет не о том, что это количество военнослужащих отправится участвовать в боевых действиях, вовсе нет. Они будут заниматься военными задачами в городках, обслуживанием техники. Не будет штатных пробелов, когда вместо трех офицеров остался один или вместо 100 человек в части находятся 20 или 30, допустим. Так что это вполне правильное решение.

Особое внимание — привлечению контрактников

[Шойгу заявил о том, что особое внимание нужно уделить привлечению в армию контрактников], контрактники — это профессиональные военные, не те, кто призван на срочную службу, год пробудет и вернется домой. Если мы вспомним советское время, тогда служили в армии два года, и только к концу второго года военнослужащие начинали разбираться в технике. А на флоте служили три года. Но сейчас техника становится все сложнее и сложнее. Она требует большого количества знаний, подготовки.

Допустим, за месяц научиться водить наш современный танк невозможно. Скажем, такой танк, как Т-90М «Прорыв», предназначенный для борьбы с Leopard и Abrams. Поэтому контрактники предназначены для усиления армии, работы с самой современной техникой, а не для охраны периметра гарнизона, ведения какой-то внутренней службы, с чем могут справиться призывники.

Контрактники — это профессионалы. Рост их числа в армии увеличивает ее боеспособность, потому что это воины-профессионалы.

Появление нового корпуса в Карелии

В рамках усиления армии в Карелии должен появиться армейский корпус из трех мотострелковых дивизий Сухопутных войск и двух десантно-штурмовых дивизий Воздушно-десантных войск. Почему именно в этом регионе? Это связано со вступлением в НАТО Финляндии и Швеции.

У нас появляется еще одна зона территориальной границы, которую нам надо защищать, в связи с этим и было принято такое решение — на случай возможных провокаций со стороны новых стран Североатлантического альянса, в частности Финляндии, потому что у нас большая граница с этой страной.

Говоря об изменениях в структуре ВС РФ, стоит отметить и отказ от бригадного формирования, потому что бригады — это такие формирования, которые позволяли решать локальные конфликты, но для серьезных боевых действий они не годились.

И мы вернулись к старому принципу формирования корпусов и армий, который существовал во время Великой Отечественной войны. В рамках корпуса гораздо удобнее проводить любую слаживаемость: люди находятся в одном подразделении, нет разночтений, нет дополнительных передаточных звеньев. И, соответственно, корпуса формируют армию.