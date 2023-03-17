Эксклюзив 17 марта 2023, 13:58 Российские специалисты разработали расчетную систему для помощи военным в СВО Расчетную систему создали в России, она повышает точность артиллерийского огня

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Баллистическую артиллерийскую расчетную систему (Б.А.Р.С) создали в России. Она позволяет повысить эффективность артиллерийского огня, уменьшить расход боеприпасов, а также увеличить поражение противника. Об этом «360» сообщил представитель разработчика.

«Когда началась спецоперация, мы посадили за стол инженеров и программистов и спросили: „Что мы можем сделать такого, чего еще нет, но то, что пользуется большим спросом и будет помогать?“» — рассказал он.

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По его словам, организация решила сделать интеллектуальную систему для наведения и позиционирования миномета, а в последующем и для другого артиллерийского орудия. В течение 10 месяцев инженеры буквально сутками работали над этим проектом. В итоге получилась установка, которая по своим параметрам ничем не уступает западным образцам.

«Она начинена высокоточными датчиками, точность наведения высокая — градус рассчитывается в тысячных. В дальнейших перспективах — наводить не только по картам, по координатам, но еще и в режиме реального времени с квадрокоптера. Он зависает, видит цель, и на [расстоянии в] четыре километра с точностью в два метра прилетает мина», — уточнил собеседник «360».

По его словам, еще одна особенность системы — баллистический калькулятор, который вшит в нее.

«У нас система рассчитывает полет снаряда тела в пространстве, учитывая изменение баллистического коэффициента на разных высотах. Машина сама модулирует полет, полностью знает, куда улетит», — добавил он.

Система оснащена метеостанцией — специалисты знают давление, влажность, температуру и другие параметры.

«Внедрение системы позволит значительно повысить эффективность артиллерийского огня на фронте, уменьшить расход боеприпасов, увеличить поражение противника» — заключил представитель разработчика.

Б.А.Р.С. похожа на американскую гаубицу М777, которую военные еще называют «Три топора». У них аналогичный принцип работы: оператору нужно получить цель или ткнуть пальцем на карту на экране.