Армия 11 августа 2023, 23:50 Выше, точнее и быстрее всех. Россия отмечает День ВКС День ВКС отмечают в России 12 августа Курсанты Военно-воздушной академии имени Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина на репетиции военного парада / РИА «Новости»

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День Военно-воздушных сил России начали отмечать с 1997 года. После этого праздник получил общее название — День Воздушно-космических сил. О том, когда появились ВВС и как они вошли в состав ВКС, — в материале «360».

Когда День Военно-воздушных сил России в 2023 году

Военные летчики внесли и продолжают вносить неоценимый вклад в защиту воздушных рубежей России. День Воздушно-космических сил (ранее — Военно-воздушных) отмечают 12 августа.

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В 2023 году эта дата выпала на выходной день, субботу.

Пилоты ВКС / РИА «Новости»

Как и когда появились ВКС

С августа 2015 года объединились военно-воздушные силы (ВВС) и войска воздушно-космической обороны (ВВКО). Так появился новый вид Вооруженных сил Российской Федерации — воздушно-космические силы (ВКС).

В них входят военно-воздушные силы, войска противовоздушной (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО), а также космические войска, специальные войска (воинские части и подразделения радиоэлектронной борьбы; связи, радиотехнического обеспечения и автоматизированных систем управления; инженерные, метеорологические); воинские части (подразделения) технического, тылового обеспечения и охраны органов военного управления; военно-учебные и научно-исследовательские заведения.

Флаг ВКС России / РИА «Новости»

Для чего нужны воздушно-космические силы

В задачи ВКС России входит:

— защита страны в военно-космической сфере и от воздушных ударов по пунктам государственного и военного управления, а также другим важнейшим объектам;

— разведка воздушно-космической обстановки;

— оповещение органов государственного и военного управления;

— в случае необходимости и получения приказа — поражение критически важных объектов и войск противника с применением различных средств и техники;

— поддержка бойцов других видов и родов войск с воздуха;

— обеспечение космических запусков.

РИА «Новости»

Как отмечают День ВКС

История праздника

В 1912 году указом императора Николая II была сформирована воздухоплавательная часть Главного управления Генштаба. Тогда — 12 августа — зародился отдельный род войск.

С тех пор начали заниматься подготовкой летчиков, потому что в основном закупали аэропланы. Уже во время Первой мировой войны у нас были подготовленные летчики, которые выполняли специфические задачи: разведку, съемку, нанесение бомбовых ударов. Андрей Кошкин Заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова, политолог, военный эксперт

День пилотов появился в первой половине XX века. С 1933-го в СССР праздновали День Воздушного флота — 18 августа. Эту даты выбрали потому, что именно к середине августа заканчивался летний период подготовки боевых летчиков.

В День Воздушного флота устраивали соревнования: летчики состязались в пилотаже, тактике и огневой подготовке. Об этом дне не забывали и в годы Великой Отечественной войны, но отмечали без парадов и торжественных мероприятий.

РИА «Новости»

Впервые в СССР масштабный праздник провели на столичном Центральном аэродроме имени Фрунзе 18 августа 1933 года. Зрители смогли лично увидеть образцы лучших самолетов и оценить мастерство летчиков.

С 1935-го начали устраивать авиационные парады в Тушине. Правда, привязки к дате не было, поэтому их проводили в ближайшие к 18 августа выходные дни. Иногда переносили или отменяли из-за плохой погоды.

Начиная с 1962 года пролеты авиации над Тушино перестали проводить. А через 10 лет День Воздушного флота СССР стали отмечать не 18 августа, а в третье воскресенье месяца. Воздушные выступления каждый год показывали в Жуковском, Монино, Кубинке и других местах, связанных с авиацией.

В 1997 году в соответствии с указом президента Бориса Ельцина в стране появился новый праздник — День Военно-воздушных сил России. Посвященные ему праздничные мероприятия сначала все так же проводили в третье воскресенье августа, в День Воздушного флота.

Традиции Дня ВВС/ВКС

День Воздушно-космических сил отмечают во многих российских городах. Традиционно на мероприятие могут попасть все желающие. Для них проводят встречи с ветеранами, экскурсии и конкурсы.

Также можно посмотреть современную и раритетную технику, парады, воздушные шоу с участием пилотов и парашютистов. По ТВ в этот день показывают фильмы об авиации и космосе, интервью с известными летчиками.