Пункты расположения мобилизованных: что это такое | 360°

Эксклюзив 14 октября 2022, 17:17 Поделиться Telegram

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Viber Пункты расположения стали местом обучения и практических занятий мобилизованных. Репортаж с места событий Мобилизованные в пункте расположения получили навыки и практику — репортаж «360»

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Курсы боевой подготовки, еда из полевой кухни и сон на двухэтажных койках — так живут призванные в рамках частичной мобилизации в пунктах расположения, где их обучают обращаться с оружием, рассказывают о правилах оказания медицинской помощи и вывозят на полигоны, чтобы они применили полученные знания на практике. Корреспондент «360» Люся Александрова провела два дня в пункте расположения мобилизованных и подготовила специальный репортаж о том, как живут мобилизованные.

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Теория и практика

Пункт размещения мобилизованных в Тверской области устроили в здании бывшего колледжа. Но учатся здесь не студенты, а призванные в рамках частичной мобилизации. Все обучение проходит в огромных полевых палатках прямо на улице.

«360»

Инженерная подготовка, минирование, разминирование, медицинская подготовка. Все те занятия, которые военным пригодятся в общевойсковом бою Роман военнослужащий

На курсе оказания медицинской помощи военнослужащим показали, как самостоятельно наложить жгут, чтобы остановить кровотечение.

«360»

«Несколько раз намотали. Дальше, что хотите: отступайте, стреляйте, падайте, продолжайте оказывать помощь», — прокомментировал свои действия инструктор.

На спортивной площадке проходит тактическая подготовка. Все военные лежат на земле, чтобы отработать приемы с оружием на ближней дистанции. Так их учат правильно держать автомат и принимать нужную позу, чтобы не было сильной отдачи.

С каждым солдатом работает инструктор, указывая, как держать руки и ноги. Его задача — довести принятие правильной позиции до автоматизма. Пока мобилизованные работают с учебными АК-47. Настоящие у них будут уже на полигоне. Там они и получат навыки стрельбы.

«360»

Здесь непосредственно учебная точка, а на полигоне все уже будет отрабатываться на практике. То есть, ребята и окопы успею вырыть, узнают, что такое растяжки, как их снимать и так далее. Мы все здесь учим друг друга. У меня есть боевой опыт, поэтому я делюсь всем, что знаю Алексей военный тренер

На полигоны журналистов не пускают. Но, по словам ротного командира Дмитрия, кроме боевых навыков, там обучают и другим приемам.

«360»

«Как по карте определить местоположение без каких-либо приборов с давно забытым компасом. Нам это преподавали еще во времена Советского Союза. Это давно забытые знания, которые сейчас пытаются вложить в головы людям», — признался он.

Налаженный быт

Полевую кухню легко найти по сильному пару, который разлетается вокруг. В специальные котлы заливается вода для супа, который готовится полтора часа. Каждый прием пищи — в столовой колледжа. Еда без изысков, но питательная, и никто не жалуется. Есть сладкое, а в скором времени пообещали доставить и свежие овощи.

«360»

Душ мобилизованные также принимают на улице. А, точнее, в полевой бане. Расположенная в специальной машине дизельная горелка нагревает воду из резервуара и направляет ее в отдельную палатку, где стоят душевые лейки.

«360»

«Хорошо помыться в полевых условиях — это самое главное. У каждого подразделения есть определенный день для мытья», — подчеркнул один из военных.

Банные принадлежности мобилизованным выдают. А еще им помогают волонтеры Подмосковья, которые собирают коробки со всем необходимым и даже принимают заказы от военных.

«360»

«Зубные щетки, зубные пасты, антисептики, влажные салфетки, станки для бритья, пена для бритья, канцелярские товары, мыло. Просят еще дезодоранты, зажигалки. Много очень заказов. Мы все это отправляем в рабочую группу, в общий чат. Надеемся, что это все у нас скоро будет», — поделилась волонтер Ирина Тропинова.

В пункте расположения мобилизованным выдали форму, вещмешки со спальниками и прочими необходимыми вещами. Но с собой лучше взять перочинный нож, сушилку для обуви и несколько комплектов батареек. Все это пригодится.

Для подмосковных мобилизованных закупят квадрокоптеры. Им уже привезли дополнительную амуницию.

«360»

Бронежилеты и необходимое военное обмундирование мобилизованные получат перед убытием. А пока — жизнь по утвержденному расписанию. Вечером — разговоры в классе, который переделали в казарму, и отбой в 22:00, чтобы в 6:00 снова отправиться на получение необходимых знаний и навыков.

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