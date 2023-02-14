Эксклюзив 14 февраля 2023, 17:43 «Провокация». Что стоит за заявлением Норвегии о выходе кораблей Северного флота с ядерным оружием Политолог Светов назвал заявление Норвегии о кораблях России с ядерным оружием провокацией РИА «Новости»

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Заявление разведки Норвегии, связавшей выход в море российских кораблей с ядерным оружием со спецоперацией на Украине, — часть провокационной игры против Москвы. Если командование Северного флота действительно вывело корабли, то это сделали для защиты Северного морского пути, рассказал «360» политолог и журналист Юрий Светов.

Далее — прямая речь.

Домыслы и провокация

Я внимательно прочитал заявление норвежской разведки, и у меня возник вопрос: откуда информация? Иностранная спецслужба безапелляционно сообщает о выходе наших кораблей с ядерным оружием, что Россия исчерпала свои запасы ракет класса «земля — земля», а также транслирует другие домыслы.

Это элемент провокационной игры, которую ведут уже полгода с постоянными обвинениями в наш адрес, будто Россия готова применить на Украине ядерное оружие. Сначала говорили, что его завозим различными путями, а теперь — на кораблях.

Предупреждение

Вполне вероятно, что Россия вернулась к тому, чтобы размещать на кораблях ядерное оружие. Разведка Норвегии заявила, что это произошло впервые после холодной войны. Но американцы все это время перевозили ядерное оружие морем, на самолетах, размещали на своих базах в странах Европы.

В конце концов, мы могли вернуться к старой схеме, чтобы наши корабли ходили с ядерным оружием, — в качестве предупреждения. Как говорил Владимир Путин, мы готовы отвечать всем, что есть в нашем распоряжении.

Российский надводный корабль с ядерной энергетической установкой — тяжелый атомный крейсер «Петр Великий» / РИА «Новости»

Вопрос Арктики

Разведка Норвегии также связала специальную военную операцию с Арктикой, где Россия возобновила свои работы после развала Советского Союза. В том числе продолжается развитие Северного морского пути. С учетом того, что мы сталкиваемся с попытками помешать навигации наших судов, проще перенаправить их по этому маршруту, который нужно защищать.

Активные работы России в Арктике взволновали Норвегию. Сейчас у нас появилась новая платформа, которая заменит расположенные на льдинах станции «Северный полюс». Мы начали возвращать в регион военных.

Но скандинавские страны после начала спецоперации выкинули Россию из Арктического совета. Теперь они могут решать вопросы региона между собой, а наша страна станет действовать так, как считает нужным.