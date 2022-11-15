Армия 15 ноября 2022, 00:00 Проверенная миром практика. Ряды ВС России расширят за счет иностранцев и контрактников Полковник Литовкин назвал призыв на службу в армию иностранцев общепринятой практикой РИА «Новости»

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Днем 14 ноября президент Владимир Путин подписал указ, вносящий изменения в Положение о порядке прохождения военной службы. Согласно нововведениям, в ряды Вооруженных сил страны будут призывать лиц без гражданства, россиян с двойным гражданством, а также иностранцев. Почему закон обновили именно сейчас и как будет осуществляться призыв — в материале «360».

Призыв начнут по-новому

Глава государства внес изменения в Положение о порядке прохождения военной службы. Указ президента определил ряд новых моментов. Некоторые из них касаются иностранных граждан.

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Согласно документу, иностранцы получили возможность прохождения службы в рядах ВС России по контракту. Ранее в документе было сказано, что россияне могут служить в армии призыву или по контракту, а иностранные граждане — только по контракту, причем лишь в званиях рядового и сержантского (старшинского) составов. Ни для россиян, ни для иностранцев ничего не поменялось, но теперь по призыву могут служить обладатели двойного гражданства, а также лица без него.

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«Настоящим положением определяются порядок прохождения военной службы в мирное время <…> гражданами, имеющими гражданство (подданство) иностранного государства», — следует из текста указа президента.

В документе определили ряд лиц, которые не смогут пополнить ряды Вооруженных сил в рамках контракта. Россиян или иностранцев, против которых ведется следствие, на службу в армию не призовут — как и тех, у кого имеется неснятая или непогашенная судимость.

РИА «Новости»

Служба в армии как способ получения гражданства

Привлечение иностранных граждан для службы в Вооруженных силах — нормальная, общемировая практика, рассказал «360» военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«В армии не хватает людей. Есть люди, которые хотят получить российский паспорт, и им предлагают вот такой путь. Это общемировая практика, тут ничего не изобрели», — заявил эксперт.

Собеседник «360» напомнил, что по такой же схеме работают во французской и американской армиях. По словам Литовкина, после двух-трех лет службы в ВС США иностранцы получают заветный паспорт. То же самое происходит в Иностранном легионе Франции.

«Если они хотят получить российское гражданство, и, таким образом, пройти службу в армии, почему нет?», — отметил специалист.

Filip Andrejevic/Unsplash / Unsplash

Военкоматам предоставят больше информации

Проведенная в России частичная мобилизация показала, что военкоматы не располагают актуальной информацией о военнообязанных, заявил «360» юрист, старший преподаватель РАНХиГС Андрей Некрасов. По его мнению, за изменениями в законодательстве последует предоставление расширенной информации военным комиссарам.

«Как это будет работать — самый сложный вопрос, потому что военкоматы не имеют никакой актуальной информации. Очень может быть, что теперь подключат такое информационное взаимодействие, и военный комиссар и его подчиненные будут официального знать много», — отметил специалист.

По словам Некрасова, в стране оказалось не так много россиян, годных к несению службы. Именно поэтому президент подписал указ, вносящий изменения в Положение о порядке прохождения военной службы.

«Что касается апатридов — людей без гражданства, не совсем понимаю, как их куда-то будут призывать, если они практически не видны для системы», — обратил внимание юрист.

Собеседник «360» высказался о россиянах, имеющих гражданства других государств. Раньше они могли пройти срочную службу именно в них — так часто происходило с гражданами Израиля.

«Ну, а теперь их тоже будут призывать и требовать от них несения так называемого долга», — подчеркнул Андрей Некрасов.

В конце сентября Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства иностранными контрактниками. Для этого они должны заключить контракт на срок от одного года, а также не менее шести месяцев участвовать в боевых действиях в составе ВС России.