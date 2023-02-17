Армия 17 февраля 2023, 22:33 Офицер с боевым опытом, прошедший «Азвосталь». Что известно о новом командующем ЦВО Политолог Журавлев: Мордвичев стал командующим ЦВО, потому что у Лапина нет боевого опыта

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Генерал-лейтенант Андрей Мордвичев официально сменил генерал-полковника Александра Лапина на посту командующего войсками Центрального округа. Последнего не раз критиковал глава Чечни Рамзан Кадыров за действия в рамках спецоперации. С чем может быть связана замена руководства ЦВО и что известно о новом командующем, разбирался «360».

О назначении на пост Мордвичева стало известно 17 февраля. Информацию об этом опубликовали в базе «Спарк» и в ЕГРЮЛ. Назначение подтвердили и в Минобороны.

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В конце прошлого года СМИ писали, что Мордвичев заменял Лапина на время отпуска. Первые упоминания о том, что он возглавит ЦВО, относятся к середине января — про назначение генерал-лейтенанта говорил депутат Госдумы Дмитрий Саблин.

«Поздравляю Андрея Мордвичева с назначением на пост командующего Центральным военным округом. Боевой генерал, смелый человек», — написал он на своем сайте.

По данным из открытых источников, Центральный военный округ (ЦВО) — крупнейший в России. Его площадь составляет более 40% территории страны.

Кто такой Андрей Мордвичев

Андрей Мордвичев родился 14 января 1976 года в Павлодаре (Казахстан). В 21 год он окончил Новосибирское общевойсковое командное училище Сибирского военного округа, а еще через девять лет — Общевойсковую академию ВС РФ имени Фрунзе.

За время службы получил множество наград: ордена Александра Невского, Жукова, Мужества и «За военные заслуги», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медаль Суворова.

Мордвичев во время командования парадом Победы в Волгограде / РИА «Новости»

В 2008 году 32-летний Мордвичев командовал 28-й мотострелковой бригадой во время грузинско-абхазской войны. По данным из открытых источников, он руководил 4-й танковой бригадой Западного военного округа с апреля 2011 по 2012-й. В июне 2013 года был командиром «передового соединения Восточного военного округа».

В 2016 году Мордвичев окончил академию Генштаба ВС России и стал заместителем командира корпуса. С 2017 по 2019 годы был первым заместителем командующего и начальником штаба 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа.

Под его руководством военнослужащие впервые отработали действия по оборудованию «сирийского вала» во время учений в Сибири.

С 2019 по 2021 год Мордвичев получил аналогичную должность в 8-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа, а с 2021 стал там командующим.

Чуть не погиб, освобождая Мариуполь

С 2022 по 2023 год Андрей Мордвичев был заместителем командующего войсками Южного военного округа. По данным СМИ, руководил армейскими подразделениями при освобождении Мариуполя и взятии «Азовстали», где получил ранение.

Металлургический комбинат «Азовсталь» в Мариуполе / РИА «Новости»

Эту информацию подтвердил депутат Госдумы Дмитрий Саблин.

«Раненный при освобождении Мариуполя, вернулся в строй и сегодня на передовой вместе со своими бойцами», — отметил он.

Украинские СМИ писали, что Мордвичев якобы не получил ранения, а погиб во время битвы в Мариуполе. Фейк опровергли в конце марта — генерал-лейтенант встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который назвал его «самым лучшим командующим». В начале апреля они провели оперативное совещание по «завершающей фазе спецоперации в Мариуполе», в том числе насчет штурма «Азовстали».

Кого сменил Мордвичев

Андрей Мордвичев заменил на посту командующего ЦВО генерал-полковника Александра Лапина. Последний до конца октября также командовал группировкой российских войск «Центр» в рамках спецоперации.

В том месяце его дважды раскритиковал Кадыров: 1 октября назвал «бездарем», а 27 октября заявил, что не может с ним связаться для беседы насчет «прорыва врага в районе линии обороны населенных пунктов Терны, Торское и Ямполовка».

По словам главы Чечни, ВСУ без боя пересекли линию на участке, за который отвечал Лапин. Спустя два дня телеканал ЧГТРК «Грозный» сообщил, что Лапин покинул пост командующего группировкой «Центр».

Александр Лапин на встрече с Владимиром Путиным, 31 мая 2018 года / РИА «Новости»

Кремль тогда не подтвердил, но и не опроверг эти данные. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков лишь призвал глав регионов менее эмоционально говорить о спецоперации.

«Даже в тяжелые моменты все равно, наверное, эмоции должны быть исключены без каких-либо оценок», — заявил Песков.

В начале января СМИ сообщили, что Лапин стал начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил.

Сейчас важен боевой опыт

Научный руководитель института региональных проблем Дмитрий Журавлев уверен, что замена Лапина на Мордвичева связана с тем, что у первого нет боевого опыта.

С этим это и связано — с тем, что у него (Лапина — прим. ред.) нет боевого опыта, поэтому он не востребован на той должности, которую занимал. О каких-то его серьезных ошибках и проколах я ничего не слышал. Даже если его отправили, то не в том смысле, что пинками выгнали, а заменили на более значимого специалиста. Дмитрий Журавлев научный руководитель института региональных проблем

В пример он привел ситуацию после Советско-финской войны в 1939–1940 годах. Власти заменили Клемента Ворошилова на посту наркома обороны СССР Семеном Тимошенко.

Журавлев не стал гадать, связано ли назначение Мордвичева с проведением спецоперации, однако подчеркнул: назначение на руководящие военные должности офицеров, которые участвовали в СВО, «многое изменит в армии».

«Офицеры и генералы будут готовить армию, — я имею в виду сами округа — которая не сражается, а все это организует и готовит военные действия. Будут перестраивать эти округа под требования современного сражения — реального, а не при учениях», — пояснил он.

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук подчеркнул, что назначение нового командующего ЦВО — обычная ротация.

«Мордвичев сменил Лапина на посту командующего Центральным военным округом. Лапин ушел на должность начальника штаба сухопутных войск. То есть генералы просто произвели ротацию», — пояснил он.

Тайный ход карты пока не понятен. Думаю, что эта перестановка — простая ротация с целью подготовки генеральских кадров, вот и все. Анатолий Матвийчук полковник в отставке, военный эксперт

Подтверждением этому может служить тот факт, что 17 февраля новые командующие появились не только в ЦВО, но и в трех других военных округах.

Пост командующего войсками Западного округа занял генерал-лейтенант Евгений Никифоров, командующим войсками Восточного округа стал генерал-лейтенант Рустам Мурадов, а командующим Южного — генерал-полковник Сергей Кузовлев.