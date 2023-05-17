Армия 17 мая 2023, 23:26 «Повысить огневую мощь». Производство ракет «Бронебойщик» укрепит российскую армию Политолог Кошкин: ракеты «Бронебойщик» произвели по запросу ВС России РИА «Новости»

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В России на вооружение приняли новые авиационные ракеты «Бронебойщик». Предприятия оборонно-промышленного комплекса уже начали производство снарядов, и вскоре их смогут применить в зоне проведения спецоперации. Кто и когда начал разработку авиаракет, какими характеристиками они обладают и как помогут российским военным — в материале «360».

Гроза бронированной техники

«Бронебойщик» — (С-8ОФП) — российская неуправляемая авиационная ракета калибра 80 миллиметров. В зависимости от настроек, этот снаряд способен поражать легко- и тяжелобронированные цели, включая танки, БТР и БМП.

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О принятии на вооружение авиационных ракет повышенной мощности «Бронебойщик» стало известно 17 мая. Заместитель генерального директора концерна «Техмаш» (входит в госкорпорацию «Ростех») Александр Кочкин представил изделие на открытии выставки MILEX-2023, проходящей в Белоруссии.

РИА «Новости»

«Ракета „Бронебойщик“ принята на вооружение и уже пошла в серию, первые заказы есть. В этом году мы уже сможем увидеть ее применение в зоне СВО», — рассказал он РИА «Новости».

Эти снаряды предназначены для штурмовиков Су-25, а также вертолетов серии Ми-8 и других видов техники, оснащенных пусковыми блоками неуправляемых авиационных ракет.

Модернизированный вариант старого семейства

Государственные испытания ракет «Бронебойщик» завершили еще в начале 2019 года, но в опытно-войсковую эксплуатацию поступили только после доработки, напомнило издание «Военное обозрение». Авторы статьи напомнили, что изделие С-8ОФП продолжило старое семейство авиационных боеприпасов класса С-8. Эту линейку начали разрабатывать еще в 1960-х — сейчас в нее входят около 15 снарядов с различными характеристиками.

РИА «Новости»

Новую версию «старой ракеты» конструировали сотрудники НПО «Сплав», которое входит в состав «Техмаша». Разработчики планировали создать неуправляемый авиационный снаряд с повышенной дальностью полета, а также разработать новую проникающую боевую часть.

Впервые о проекте рассказали в 2014 году. После получения огласки С-8ОФП спроектировали и отправили на испытания. Спустя пять лет представители «Техмаша» заявили об успешном завершении процесса, но на вооружение ракеты поступили еще через несколько лет — инженеры внесли в конструкцию ряд изменений.

Дальнобойнее и мощнее

По данным издания, внешние габариты ракеты останутся в формате изделий С-8, что позволит применять их на уже существующих пусковых блоках. Однако внутри «Бронебойщик» оснастили новыми компонентами и решениями, за счет чего удалось улучшить его боевые характеристики.

Ракета С-8ОФП калибра 80 миллиметров достигает в длину 1500 миллиметров, а стартовая масса не превышает 17 килограммов. «Бронебойщик» оснастили новой осколочно-фугасной боевой частью проникающего типа, что позволит пробивать преграды противника и производить взрыв за ними.

Удовлетворить запросы армии

Военные представители предприятий оборонно-промышленного комплекса России лично прибывают в зону проведения спецоперации, чтобы пообщаться с военнослужащими и выяснить, в каком вооружении они нуждаются, рассказал «360» политолог Андрей Кошкин.

«Тут же они прибывают на предприятия и модернизируют образцы, устраняют выявленные недостатки, создают новые изделия, которые бы отвечали запросам сегодняшних военнослужащих, которые находятся на линии боевого соприкосновения», — отметил эксперт.

РИА «Новости»

По его словам, армия нуждается в повышении поражающих возможностей авиации, чтобы уничтожать бронетанковые цели и укрепленные инженерные сооружения.

«Главное, что на сегодняшний день эта ракета востребована, она сделана по запросу повышения боевой готовности наших Вооруженных сил в зоне специальной военной операции. Естественно, она позволит повысить огневую мощь, и это в значительной степени, конечно же, приблизит нас к окончанию поставленных задач перед Вооруженными силами в формате специальной военной операции», — резюмировал Андрей Кошкин.

Российские военные уничтожили пять установок Patriot в Киеве, сообщили в Минобороны РФ. Там уточнили, что американские ЗРК поразили ракетами «Кинжал».