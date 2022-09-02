Армия 02 сентября 2022, 01:07 Поделиться Telegram

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Viber Уникальная подлодка ВМФ России для оружия «Судного дня». БС-329 «Белгород» неспроста напугала США Военный эксперт Кнутов: БС-329 «Белгород» отправят на дежурство в зоны высокого риска РИА «Новости»

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У ВМФ России появилась атомная подводная лодка БС-329 «Белгород». В США сочли субмарину серьезной угрозой для страны: она оснащена самым современным оборудованием и станет первым носителем стратегических подводных ядерных беспилотников «Посейдон». Страх американцев перед оружием «Судного дня» вполне оправдан.

Бывший офицер армии США Брент Иствуд отметил, что американские военно-морские стратеги опасаются «Посейдонов» больше всего. И хотя до их развертывания остается еще несколько лет, написало издание19fortyfive, недооценивать подобное вооружение глупо.

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«Они действительно могут разрушить прибрежные города в Великобритании, США или других странах — членах НАТО. А в арсеналах этих государств нет ничего, что могло бы остановить подобную ​​ядерную торпеду», — подчеркнул Иствуд.

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Уникальная подлодка

Военный эксперт, директор музея войск ПВО в поселке Заря Балашихинского района Юрий Кнутов в беседе с «360» указал на уникальность БС-329 «Белгород». Подлодку строили на основе прежних проектов, увеличив ее размеры.

Субмарина будет носителем стратегических глубоководных автономных подводных аппаратов «Посейдон». Они обладают большой дальностью и способны развить огромнейшую скорость.

Скриншот видео Минобороны России

Один «Посейдон», подчеркнул Кнутов, может уничтожить целую авианосную группу. Работа группы таких беспилотников способна вызвать цунами на побережье тех же самых Соединенных Штатов.

Скриншот видео Минобороны России

Если Россия отправит несколько подлодок нести боевое дежурство в Атлантический и Тихий океаны, то в случае угрозы со стороны США они нанесут тот самый удар «Судного дня». Именно поэтому «Посейдон» и носит такое грозное название.

«Одновременный подрыв нескольких торпед в определенных местах как раз вызывает такое цунами, которое смывает основные военные базы и города, находящиеся на побережье», — отметил Кнутов.

Инструмент сдерживания

Он напомнил, что в США существенная часть населения живет как раз таки на океаническом побережье. И последствия применения «Посейдонов» будут для страны реальной катастрофой.

Но мы это оружие создавали не для устрашения, не для нападения, а для сдерживания и ответного удара. Поэтому мы никого им не пугаем, но предупреждаем: если на нас попытаются напасть, то «Посейдоны» <...> могут нанести удар такой силы, от которого США не оправятся Юрий Кнутов Военный эксперт.

БС-329 «Белгород», допустил Кнутов, отправят на боевое дежурство в наиболее опасные районы: либо туда, где существует риск применения подлодок США; либо возле американских баз на побережье.

Российской субмарине, обратил он внимание, необязательно находиться в непосредственной близости от предполагаемой цели. Подлодке достаточно подойти на расстояние в тысячу километров: для применения «Посейдона» этого достаточно.

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