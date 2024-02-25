Эксклюзив 25 февраля 2024, 23:14 «Полный абсурд». Россия не оставит Калининград, если НАТО решится напасть на регион Профессор Волох назвал абсурдом предположение о нападении НАТО на Калининград

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НАТО исчерпал возможности по поддержанию сухопутных войск ВСУ. Если альянс решится на прямую конфронтацию с Россией, то наверняка решит задействовать авиацию. Существует и другой вариант — возможное нападение вооруженных сил блока на Калининград, сообщила газета Asia Times. Всю абсурдность этого предположения обрисовал на стриме «360» с Анастасией Букреевой профессор российского Государственного университета управления и доктор политических наук Владимир Волох.

Пустые разговоры

Эксперт заявил, что каждый, кто делает такое предположение, должен понимать, что нападение на Калининград — это нападение на Россию со всеми вытекающими последствиями.

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«И понятно, что Россия никогда не оставит в одиночестве свой важнейший такой стратегический субъект, как Калининградская область», — подчеркнул собеседник Букреевой.

Профессор отметил, что жители российского эксклава — мужественные люди, которые могут за себя постоять. Также в полной боеготовности находятся Вооруженные силы, которые защищают Калининград: Балтийский флот и сухопутные войска.

«Это полный абсурд говорить, что НАТО попытается напасть на Калининград. Конечно, НАТО прекрасно понимает, что это просто заявление, голословные заявления, рассчитанные на дешевый пиар — якобы какая-то сила еще есть у НАТО», — заявил Волох.

По мнению эксперта, Североатлантический альянс ни в коем случае не будет сейчас нападать на Россию, Вооруженные силы которой находятся на пике своей мощи и силы, имеют боевой опыт и «в состоянии дать отпор любому агрессору». Поэтому слухи о нападении на Калининград — это пустые разговоры.

Плановая история

В Польше начались крупномасштабные учения войск альянса. В Белоруссии забеспокоились, что под учениями НАТО скрывается организация ударных группировок. Профессор заявил, что, скорее всего, это «плановая история», больше нацеленная на показ.

«Учения, которые НАТО проводит на территории Польши, это просто шумная пиар-кампания. <…> Я думаю, что это плановое учение». Владимир Волох

У НАТО и украинских националистов нет успехов, поэтому учения — это способ показать, что у военного блока еще есть какие-то возможности.