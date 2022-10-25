Характеристики и особенности новейшего самолета Су-57 | 360°

Армия 25 октября 2022, 23:00 Полет на сверхзвуковой скорости с искусственным интеллектом. Новейший Су-57 испытали в Жуковском Эксперт по военной авиации Дрозденко перечислил особенности новейшего Су-57 Пресс-служба Минобороны

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Испытания нового модернизированного самолета пятого поколения Су-57 прошли на аэродроме Летно-исследовательского института имени М. М. Громова. Истребитель оснастили двигателем, позволяющим выполнять крейсерский полет на сверхзвуковой скорости. Еще одной, но далеко не последней особенностью стало наличие искусственного интеллекта. Подробнее о характеристиках самолета — в материале «360».

Первый испытательный полет нового Су-57 успешно состоялся 21 октября, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). За штурвалом находился летчик-испытатель, Герой России Сергей Богдан.

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Кроме летных характеристик также проверили работу комплекса бортового оборудования и новые типы вооружения. Полет прошел без замечаний и длился в течение 56 минут.

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Особенности Су-57

Су-57 — одновременно и ударный самолет, и истребитель, который может использовать широкую номенклатуру управляемых и неуправляемых ракет классов «воздух — воздух» и «воздух — земля» от малой до большой дальности.

Одной из особенностей модернизированного Су-57 пятого поколения стал двигатель второго этапа, который позволил крылатой машине выполнять крейсерский полет на сверхзвуковой скорости — то есть с поддержанием постоянной скорости без использования форсажных камер. Об этом «360» рассказал заместитель главного редактора журнала «Арсенал отечества», эксперт по военной авиации Дмитрий Дрозденко.

У Су-57, в отличие от многих других самолетов, сделана система, которая фактически позволяет летчику контролировать все пространство вокруг себя: это наличие всеракурсных радаров — не только вперед, но и во все стороны Дмитрий Дрозденко эксперт по военной авиации.

Пресс-служба Минобороны

Дрозденко также отметил систему искусственного интеллекта, о которой заявляют производители самолета, и пониженную радиолокационную видимость машины. Ее удалось добиться благодаря радиопоглощающему покрытию по технологии «Стелс».

«Среди особенностей наши отмечают наличие искусственного интеллекта и возможность ведения сетецентрических войн, то есть это новейшие информационные каналы обмена», — добавил он.

В ОАК подчеркнули, что Су-57 благодаря системам искусственного интеллекта может брать на себя часть функций летчика, «в том числе пилотирование и подготовку применения оружия».

По данным министерства обороны России, Су-57 способен поражать любые цели как в воздухе, так и на земле или в воде. Машина умеет контролировать воздушное пространство на больших расстояниях от места базирования, выводить из строя штабы, командные пункты и системы управления противника. Максимальная боевая нагрузка самолета составляет 10 тонн.

Пресс-служба Минобороны

Самолет разработали специалисты компании «Сухой». Выпускают его на Авиационном заводе имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре. До присвоения серийного наименования боевая машина называлась Т-50. Ее создание началось в 2000-х годах. В первый раз Су-57 подняли в воздух в 2010 году. Его ближайшим аналогом является американский истребитель F-35.

Испытание боем

В конце сентября «Ростех» сообщал, что новую партию Су-57 отправят в Воздушно-космические силы России в ближайшее время. Как уточнял директор госкорпорации Сергей Чемезов, это произойдет до конца 2022 года. К концу 2024-го на вооружение ВКС поступят 22 самолета.

Всего Минобороны заключило контракт на поставку 76 истребителей. Их передадут российским военным к 2028 году. Документы на поставку подписали во время форума «Армия-2019».

Самолет, как подчеркнул Дрозденко, уже применяли в ходе специальной операции на Украине, а также во время боевых действий в Сирии в 2018 году. Тогда Су-57 продемонстрировал все заявленные высокие характеристики.

В начале июня РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник написало, что на Украине задействовали звено из четырех истребителей Су-57. Самолеты связали в единую информационную сеть, чтобы выявить и уничтожить украинские системы противовоздушной обороны (ПВО).

«Объединение бортов в едином информационном пространстве повышает эффективность выявления и поражения целей», — пояснял собеседник агентства.

По словам источника, работа с истребителем подтвердила его низкую радиолокационную заметность.