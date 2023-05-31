Эксклюзив 31 мая 2023, 18:37 «Почему им не защищать родину?» Член комитета ГД одобрил возможность службы по контракту для судимых Член комитета ГД Соболев: некоторым судимым можно дать шанс служить по контракту РИА «Новости»

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В Госдуму внесли законопроект, предлагающий дать судимым право поступления на военную службу по контракту. Это неплохая инициатива, которую, скорее всего, примут, но после тщательного рассмотрения, сообщил «360» генерал-лейтенант, бывший командующий 58-й армией, член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. По его словам, убийцам оружие в руки, разумеется, не дадут.

«Если судимость снята, конечно, можно. В принципе я нормально к этому отношусь. Человек может оступиться, но если отбыл наказание, почему ему не защищать свою родину?» — рассудил Соболев.

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Он добавил, что буквально сегодня состоялось заседание Комитета по обороне, и такие предложения пока не обсуждались.

На вопрос о том, будет ли иметь значение статья, по которой судили человека, член комитета Госдумы ответил утвердительно.

«Конечно, будут смотреть. И этот законопроект рассмотрят сначала на Комитете по обороне, мы всесторонне его обсудим, примем предложения. Если это убийство, такому в руки оружие давать нельзя. Хотя в ЧВК служат и такие», — заметил собеседник канала.

Он также добавил, что ограниченно годные к военной службе люди — то есть те, кому по состоянию здоровья запрещено служить в боевых частях, — могут тоже заключить контракт, если захотят. Их направят в тыл, где они смогут заняться, к примеру, медицинским обеспечением, стать ремонтниками.

«Это чисто добровольно, нет необходимости в мобилизации», — подчеркнул Виктор Соболев.