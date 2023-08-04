Армия 04 августа 2023, 15:16 Победоносная и непоколебимая Корса. Год со дня гибели Ольги Качуры Прошел год со дня смерти Ольги Качуры с позывным Корса «ВКонтакте»

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Четвертого августа 2022 года Владимир Путин посмертно присвоил Ольге Качуре звание Героя России. Командир дивизиона реактивной артиллерии Вооруженных сил ДНР погибла за день до этого. О жизни и смерти легендарной Корсы, или Леди Смерть, как ее называли в зарубежных СМИ, — в материале «360».

Кто такая Корса: биография полковника Ольги Качуры

Ольга Качура — заместитель командира реактивного артиллерийского дивизиона по организации ведения боевых действий. Была известна под позывным Корса. Она герой Донецкой Народной Республики и Российской Федерации.

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Ранние годы

Качура родилась 12 мая 1970 года в Донецке в семье, в которой насчитывается 12 поколений военнослужащих. Отец и дед были офицерами. Не стать военной с таким наследием было невозможно, рассказывала сама Корса.

Она окончила заочное отделение магистратуры юридического факультета Донецкого университета экономики и права (ДонУЭП) по кафедре уголовного права, а также очную форму факультета компьютерных наук и технологий Донецкого политехнического института.

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Во время учебы на военной кафедре изучала системы наведения баллистических ракет и получила специальность «Разработчик программного обеспечения для систем наведения баллистических ракет».

Занималась пауэрлифтингом и была председателем Федерации пауэрлифтинга Горловки.

Работа в мирное время

В 1996–2012 годах Ольга Качура служила в органах внутренних дел Украины, пройдя путь от следователя до подполковника милиции и заместителя начальника отдела — начальника штаба Кировского районного отдела Донецкого городского управления милиции. После увольнения работала в службе безопасности банка.

Кадр видео телеканала «Горловка-ТВ» / YouTube

Корса — единственная женщина-командир в ДНР

Ольга Качура была единственной в Донбассе женщиной — командиром подразделения реактивной артиллерии в Горловке, на одном из самых опасных направлений.

В 2014-м она заняла сторону ополченцев Донецкой Народной Республики. Стояла у истоков создания Народной милиции ДНР. Затем служила в третьей отдельной мотострелковой бригаде «Беркут» первого армейского корпуса ДНР.

Корса командовала дивизионом РСЗО БМ-21 «Град» в Горловке. Также воевала в Иловайске, Дебальцеве, Углегорске, Мариновке, Авдеевке. Была несколько раз ранена и контужена.

В подчинении Качуры находилось 140 бойцов, которые обеспечивали работу РСЗО БМ-21 «Град». По аналогии с «Ночными ведьмами» ее «Грады» выезжали на позиции в глубокой темноте и били по артиллерийским батареям противника.

Несмотря на боевые действия, Ольга оставалась настоящей женщиной. Подчеркивала, что к подчиненным всегда нужно выходить ухоженной и красивой. Причем своим офицерам Корса предъявляла соответствующие требования: чистые берцы и сапоги, тщательно выбритые лица и опрятный вид.

«Женщина-военный — это не значит страшная, грязная образина с обкусанными ногтями или мужик в юбке. У меня есть личный состав, который ежеминутно меня оценивает. И тут ни в одном пункте нельзя стратить», — говорила Корса.

Покушения и гибель Ольги Качуры

За время боевых действий, по данным официальных представителей ДНР и военкоров, украинские диверсанты часто предпринимали попытки нападения на Корсу. Она пережила три покушения.

Третего августа 2022 года Украина совершила четвертое покушение. Колонну машин, в которой Корса ехала к месту службы, обстреляли. Вместе с командиром Качурой погиб ее заместитель, еще один боец получил ранение, но выжил благодаря помощи медиков.

«Трагически погибла отважная и мудрая женщина, которая стояла у истоков Народной милиции Донецкой Народной Республики. Качура Ольга Сергеевна, победоносная и непоколебимая Корса!» — написал глава Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале.

Памятник герою России Ольге Качуре в Донецке / РИА «Новости»

Иностранные СМИ называли Корсу «Леди Смерть» (Lady Death) и «Волчица» (She-wolf).

Указом главы ДНР Дениса Пушилина в день гибели Ольге Сергеевне Качуре посмертно присвоили звание Героя Донецкой Народной Республики. Следом Владимир Путин посмертно присвоил ей звание Героя России.

Медаль «Золотая Звезда» вручили Елене Карабет — дочери Корсы.

Церемония прощания прошла 4 августа 2022 года в Донецком театре оперы и балета имени А. Б. Соловьяненко. Во время похорон город подвергся артиллерийскому обстрелу. В результате в Донецке погибли, по разным данным, от шести до восьми человек.

Ольгу Качуру похоронили на Аллее Героев кладбища «Донецкое море».

Артиллерийский дивизион Корсы в Горловке: что с ним сейчас

В дивизион Качуры все попали по-разному: кто-то по зову сердца, а кто-то — после обстрелов мирных улиц, потеряв близких. К Корсе они всегда относились с уважением.

Сейчас о дивизионе мало информации в открытом доступе — военные секреты должны оставаться в тени. Тем не менее одно известно точно: Ольга Качура навсегда останется в сердцах своих бойцов.