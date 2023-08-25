Армия 25 августа 2023, 17:02 Patriot отдыхает. Российская ПВО остановит любого неприятеля Военный эксперт Кошкин: российские ПВО превосходят зарубежные аналоги Викимедиа

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Российские ПВО уверенно занимают лидирующие позиции среди мирового вооружения. Это уже не одинокие пушки, а целые комплексы, включающие в себя высокочувствительные радары, мощные ракеты и системы радиоэлектронного подавления.

Эффективность ПВО

Российские системы противовоздушной обороны 25 августа сбили под Белгородом очередной украинский беспилотник. Дрон самолетного типа пытался атаковать наземные объекты. В этот же день вражеский БПЛА противника уничтожили и в Калужской области.

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Днем ранее один беспилотник сбили в небе над Козельским районом, а еще два дрона удалось перехватить в Брянской области. Обошлось без пострадавших, инфраструктура также осталась целой.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что целью неприятельских атак, как правило, становятся просто жилые дома и гражданские объекты. Хотя избежать их повреждений удается не всегда, ПВО эффективно отражают все удары.

Российские ПВО превосходят зарубежные системы

Завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова, член Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в разговоре с «360» отметил, что современные российские зенитно-ракетные комплексы по своим тактико-техническим характеристикам превосходят зарубежные аналоги. Зенитный ракетный комплекс США Patriot находится между российскими ЗРК С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф», пояснил он.

Причем по формуле «цена-качество» наши системы также держат высокий уровень на международном рынке вооружения в секторе средств противовоздушной обороны. Андрей Кошкин

Эксперт подчеркнул, что российские оружейники умеют строить и глубоко эшелонированные системы, которые могут перехватывать летательные аппараты на любом уровне: и низколетящие, и направленные из космоса. С такими задачами легко справится ЗРК С-500 «Прометей».

Радар дальнего обнаружения 92Н6А / Викимедиа

«Сегодня идут реформы, которые способствуют усовершенствованию сил ПВО, которые входят в состав воздушно-космических сил России. Это оптимизировало управление и повысило эффективность борьбы с летательными аппаратами», — уточнил Кошкин.

Пусковая установка 5П85СМ2-01 ЗРС С-400 / Викимедиа

Сбивать БПЛА не всегда эффективно

Практически все армии мира активно используют беспилотные аппараты, отметил эксперт. Однако российские средства ПВО и комплексы радиоэлектронной борьбы довольно успешно с ними справляются. Пример тому — уничтожение 42 вражеских беспилотников, вздумавших ночью атаковать Крым.

Мы всегда уделяли значимое понимание противовоздушной обороне. Результатом этого стали надежные комплексы ПВО и системы радиолокационных средств, которые быстро обнаруживают противника, а затем передают информацию для его уничтожения на ракетные комплексы. Андрей Кошкин

Кошкин пояснил, что ПВО России неспроста предпочитает оглушать дроны с помощью РЭБ, а не открывать по ним огонь. Прежде всего это вопрос в экономии: выпустить импульс стоит намного дешевле полновесной ракеты, при том, что эффект будет один — БПЛА упадет.

Кроме того, существует возможность просто перехватывать беспилотники, добавил эксперт. Это позволяет аккуратно посадить дроны, избежав их разрушения, и как следует их изучить. Таких случаев уже было немало.

«Однако целесообразнее глушить сигналы и обесточивать беспилотник, превращая этот бездушный аппарат в вообще неуправляемый, и тем самым обеспечивая превосходство над этим источником поражения противника», — пояснил Кошкин.

Зенитная самоходная установка ЗСУ-23-4 «Шилка» / Викимедиа

Он отметил, что даже уже не новые комплексы ПВО, типа ЗСУ-23-4 «Шилка», отлично справляются со своей задачей. Сегодня все находится в режиме максимального использования для того, чтобы побеждать противника в небе.