НАТО опасается возможного пуска ядерной ракеты «Посейдон» с АПЛ «Белгород» | 360°

Армия 03 октября 2022, 15:31 Поделиться Telegram

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Viber «Паладин апокалипсиса» встревожил НАТО. В чем уникальность российской суперторпеды Эксперт Ассоциации военных политологов Кошкин: такого оружия, как «Посейдон», больше нет РИА «Новости»

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Североатлантический альянс опасается возможного пуска российского ядерного беспилотника «Посейдон» с атомной подлодки «Белгород», сообщили СМИ. Суперторпеду, у которой нет аналогов, прозвали «паладином апокалипсиса», западные спутники не в силах ее засечь. Эксперты уверены: такое оружие и сдерживает американцев от агрессивных шагов по отношению к России, ведь «Посейдон» способен поразить практически все прибрежные районы США, создав радиоактивное цунами.

«Исчезновение» атомной подлодки

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Разведка НАТО предоставила командованию альянса отчет о «передвижениях» российской атомной подводной лодки (АПЛ) специального назначения «Белгород» в Карском море. По их информации, там возможны первые испытания ядерной суперторпеды «Посейдон», сообщила итальянская газета La Repubblica.

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«„Посейдон“ может сгенерировать радиоактивное цунами, способное стереть с лица земли такие мегаполисы, как Нью-Йорк или Лос-Анджелес», — отмечается в материале.

Американские спутники с инфракрасными датчиками в этом случае окажутся бесполезными: аппараты попросту не увидят «Посейдон», поскольку он излучает мало тепла и бесшумно двигается со скоростью более 100 километров в час. La Repubblica подчеркнуло, что военные часто называют эту суперторпеду «оружием апокалипсиса».

«Даже простое объявление об испытаниях позволило бы Кремлю продемонстрировать уникальную способность в перетягивании каната с Западом: оружие, против которого нет защиты», — написало СМИ.

«Белгород»

Многоцелевая АПЛ «Белгород» — аналог «Курска». Это носитель беспилотных подводных аппаратов типа «Посейдон» и автономных глубоководных станций, входит в состав Главного управления глубоководных исследований Минобороны.

К-329 «Белгород» обладает уникальной конструкцией. Под днищем находится специальный стыковочный отсек для размещения атомных глубоководных станций — вида подлодок, которые есть только у российского флота. Также через этот люк можно запускать аппараты для обслуживания «спящих» на дне межконтинентальных торпед «Посейдон». Как отмечал ТАСС, «Белгрод» может нести на борту шесть таких систем, что подтверждают и некоторые военные эксперты.

«Реальная цель загадочной подводной лодки — это своего рода платформа для нанесения ответного удара, последнего в случае ядерной войны, благодаря сверхдальним ядерным торпедам», — сообщал The National Interest.

Торжественная передача «Белгорода» Военно-морскому флоту состоялась 8 июля. Среди прочего подводная лодка предназначена для решения научных задач и проведения поисково-спасательных операций. Она может нести спасательные глубоководные и автономные необитаемые подводные аппараты.

РИА «Новости»

Уникальная ядерная суперторпеда «Посейдон»

Президент России Владимир Путин впервые объявил о разработке беспилотного подводного аппарата «Посейдон» в послании Федеральному собранию четыре года назад. Глава государства отметил, что такие беспилотники могут оснащать и обычными, и ядерными боеприпасами. Это дает возможность поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру. Помимо «Белгорода», носителями «Посейдона» станут строящиеся атомные подлодки «Хабаровск» и «Ульяновск». Их характеристики засекречены.

Основная задача аппарата — доставка ядерного боеприпаса к берегам предполагаемого противника. В итоге «Посейдон» может поразить важные прибрежные элементы экономической инфраструктуры и нанести непоправимый ущерб территории. Для этого суперторпеда создаст обширные зоны радиоактивного загрязнения, вызовет цунами и другие разрушительные последствия ядерного взрыва.

«Посейдон» в силах атаковать практически все прибрежные районы Соединенных Штатов. Основные крупные американские города находятся как раз на побережье, напомнил в разговоре с «360» военный эксперт Василий Дандыкин.

«„Посейдон“ — достаточно крупное изделие, уникальное в своем роде. И идет с хорошей скоростью, и на глубинах. <…> Фактически его отловить невозможно. <…> Это вообще называется „оружие Судного дня“. Оно достаточно долго идет, но обязательно достигает своей цели», — пояснил он.

Минобороны России

«Посейдон» как фактор сдерживания США

Эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин согласен, что такого оружия, как «Посейдон», больше ни у кого нет. По его словам, самое интересное — то, что эта суперторпеда может оказаться в засаде в лежачем положении, а при необходимости ее активируют.

«Согласитесь, при таких тактико-технических характеристиках прозвище „Апокалипсис“ или „оружие Судного дня“ [оправданно]. Это для американцев весьма существенно. Откровенно говоря, на мой взгляд, это весомый аргумент сдерживания их агрессивных планов по отношению к России», — рассказал Кошкин.

Запуск ракеты «Сармат». Фото: Минобороны России

Ранее Вашингтон уже хотел ограничить использование «Посейдонов» и межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Об этом заявлял посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Дандыкин отметил, что, помимо спецоперации, все остальные российские проекты тоже идут по плану. Правда, эксперт уверен, что испытаний, которых испугались в НАТО, не случится. Проверять будут характеристики суперторпеды, а не ее ядерный потенциал.

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