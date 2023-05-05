Армия 05 мая 2023, 17:49 Отличить друга от врага. Что известно о новой системе распознавания для армии Военный историк Кнутов: разработка системы «Свой-чужой» для армии России крайне важна РИА «Новости»

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Новая система распознавания «Свой-чужой» поможет российским войскам распознавать неприятеля, в том числе вражеские беспилотники. Сигналы инфракрасных датчиков будет считывать специальная система, которую крайне сложно взломать. На отдельные участки фронта новинка может поступить довольно скоро, а вот для массового применения понадобится еще месяцев пять-шесть.

Армия получит систему «Свой-чужой»

Российские ученые разработали специальную опознавательную систему. Она позволит военным во время боя повысить слаженность действий и быстро опознавать не только противников, но и их дроны, сообщил Telegram-канал Mash.

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Новый комплекс «Свой-чужой» — это картридж, в который вшита инфракрасная метка. Его можно будет вставлять в шлем или броню солдат. Считывать сигнал маячка будет стационарное устройство под управлением оператора.

Кроме того, новая система даст возможность бойцам обмениваться короткими сообщениями. Разработчики уверяют, что сигналы будут идти максимально зашифрованными и взломать их почти невозможно.

Разведчик и танкист армии России в экипировке «Ратник» / Викимедиа

История «Свой-чужой»

Необходимость разработки подобного комплекса стала очевидна еще во Вторую мировую войну: потери от «дружественного огня» у войск США и Великобритании составляли 20-25%. Эти страны первыми разработали систему опознавания.

СССР пользовался тем, что у каждого рода войск были свои частоты и коды, но в 1955 году и у советской армии появилась система «Кремний-2». Однако она была довольно уязвимой и легко обнаруживалась радиоразведкой.

Модернизация заняла немало времени: мешали случайности и враги, перехватывающие секреты советских ученых. Только в 1977 году государственные испытания системы «Пароль» завершились. Ее авторы получили Ленинскую премию.

Советская кодировочная машинка Фиалка М-125 / Викимедиа

Шесть лет назад российские специалисты создали очередное устройство «Свой-чужой» — «Око». Оно позволяло командирам незаметно для противника определять местоположение своих бойцов, а также скрытно, не выходя в радиоэфир, отдавать команды морзянкой, писали «Известия».

Кроме того, два года назад конструкторское бюро «Дисплей» создало нашлемные системы индикации. Эти тактические очки помогали отличать своих от противника, оперативно показывали информацию о местности и оппоненте, а также защищали глаза бойца.

РИА «Новости»

Зачем нужна система «Свой-чужой»

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с «360» подчеркнул актуальность новой разработки. Особенно она важна для определения беспилотников: ведь над позициями могут зависнуть как свои дроны, так и вражеские.

Представьте: сидит солдат в окопе, а сверху вертится беспилотник. Чей он? В чью пользу ведет разведку? Собирается ли атаковать? Нужно знать, свой это БПЛА или его нужно немедленно сбить. Новая система сможет решить эту задачу.

Матвийчук отметил, что во время военных конфликтов новинки в армии появляются в довольно короткие сроки. Когда советский контингент пребывал в Афганистане, новые разработки для военных внедряли в течении максимум полутора недель.

Советский солдат в Афганистане, 1988 год / Викимедиа

Система должна быть надежна

Военный историк, директор музея войск ПВО в поселке Заря Балашихинского района Юрий Кнутов рассказал, что различные варианты системы опознавания «Свой-чужой» уже есть у российской армии.

Разработка системы «Свой-чужой» крайне важна. Главное, чтобы она была надежной и хорошо зашифрована. Иначе противник сможет легко подобрать легко ключи и под видом своего легко преодолеть систему ПВО и другую защиты, и оказаться в тылу наших войск. Юрий Кнутов

Для старых образцов бронетехники и военной экипировки старого образца, до «Ратника», нет возможности применять системы опознавания, уточнил собеседник «360». Поэтому их различают только за счет визуальных знаков (цветных лент) либо символов.

Военнослужащие РФ с опознавательными лентами белого цвета / РИА «Новости»

Сроки внедрения в армию

Член КС Росгвардии, ветеран боевых действий Роман Насонов отметил, что нынешнюю разработку нельзя назвать в полном смысле новинкой: подобный принцип опознавания, самолетов, кораблей и других объектов существует достаточно давно.

«Речь идет о некой модернизации этого признака, который крайне важен и может исключить возможность поражения своего объекта со стороны своей машины. Эта система не даст возможности произвести залп или выстрел», — пояснил Насонов.

По словам эксперта, вмешательство в систему опознавания врагов крайне маловероятна. Постоянная смена частот и других параметров на 99,9% исключит возможность взлома или входа под чужим именем.

Скорость внедрения зависит от степени необходимости решения этого вопроса. Но систему еще нужно апробировать в войсках: научить экипажи ею пользоваться, научить систему (именно систему!) распознавать, правильно ее перенастроить. Роман Насонов

Насонов предположил, что в целом новую систему распознавания смогут внедрить не раньше будущего года. Однако возможно, что на отдельных бронеобъектах ее можно будет быстро и легко установить за счет доработки существующего там оборудования.