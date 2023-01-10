Эксклюзив 10 января 2023, 17:38 Новая экипировка и вооружение повысят престиж российских военных Политик Олейник: новое вооружение и арсенал поднимут престиж ВС России РИА «Новости»

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Российские войска расширят арсенал ударных средств, а боевые возможности Воздушно-космических сил повысят за счет современных систем противовоздушной обороны и беспилотников, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Такое решение поможет России поднять престиж Вооруженных сил, рассказал «360» украинский политик и управленец Владимир Олейник.

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Далее — прямая речь.

Мы видим, как многие страны серьезно выделяют финансирование для армии, тот же Китай или Америка. Понятно, что сегодня все понимают: чтобы защитить, нужна сильная армия, новые технологии. Все будет двигаться в сторону исследования, разработки гиперзвука и так далее.

Я бы сказал, что наступает время, когда «лучше меньше, да лучше», когда не сравнить бюджеты России и США. Базы финансирования разбросаны по миру. Деньги дают на войну, у них печатный станок, но это временное дело. Сегодня есть, надо им пользоваться правильно, а если вы нарушаете общие правила, когда пытаетесь сделать так, чтобы доллар был инструментом, то рано или поздно страны перейдут на национальные валюты, что мы и наблюдаем.

РИА «Новости»

Профессия — Родину защищать

Я помню времена, когда служба в армии была престижной. Там конкурс был больше, чем во всякие театральные и на другие специальности. Нужно поднимать престижность военной службы. Есть такая профессия — Родину защищать. Надо об этом помнить.

Мы расслабились, думали, что можно решить вопрос путем договора. Но оказывается, что те договоры, которые были подписаны, не стоят даже чернил, не то что бумаги. Американцы все нарушают.

Они используют право силы в Югославии, Афганистане, Вьетнаме, на Украине. Понятно, что в мире уважают тех, кто сильный. Это будет отвлекать от бюджетных ассигнований, например, на развитие соцзащиты.

Но военные расходы — это те расходы, которые нужны в любой стране. На безопасность жалеть денег не надо.

Потерянные ориентиры Зеленского

Вопрос в том, чтобы правильно использовать ресурсы. Если у вас есть ядерное оружие, только некоторые сумасшедшие, такие как Владимир Зеленский, могли развязать конфликт. Не знаю такой страны, которая бы конфликтовала с ядерным государством и рассчитывала на победу. Этот [Зеленский] просто потерял все ориентиры, но он в руках других — марионетка.

Думаю, еще будут вопросы по космосу, поскольку многие смотрят на конвенцию о том, чтобы не размещать там вооружение, как на конвенцию, которую можно проигнорировать. Как американцы, так и другие должны давать ответы. Сейчас сложно сдерживать расширение ядерного клуба.

Но вот как остановить тот же Иран? А что, Израиль не имеет ядерного оружия? Имеет, конечно. Вот Северная Корея показала наличие ядерного оружия, и это — гарантия суверенитета.