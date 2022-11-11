Эксклюзив 11 ноября 2022, 18:21 Непростые маневры. Запад нашел лазейку для участия армии НАТО в украинском конфликте Политолог Подлесный: НАТО сможет воевать с Россией из-за юридической закавыки freepik

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Калифорнийская пустыня Мохаве стала местом для необычных маневров. Проект «Конвергенция» действительно сблизил военных США, Великобритании и Австралии: они учились вместе сражаться на «равнинной местности, сходной с украинской степью», против армии России и подавлять массовые волнения местных жителей. Директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный объяснил в разговоре с «360», что войска НАТО могут примкнуть к украинской кампании, формально в ней не участвуя.

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Далее — прямая речь.

Подготовка к бою с Россией

Конечно же, этот проект «Конвергенция» не обычные маневры, иначе не стоило бы затрачивать столько усилий на имитацию российской территории или украинской территории — в зависимости от того, как на это смотреть.

Для западных стран, прежде всего США и участников блока НАТО, ситуация зашла в тупик. Они видят, что Украина не сможет ни при каких обстоятельствах без применения ядерного оружия победить Россию.

Ядерного оружия у Украины нет, хотя она его сильно просит. Однако все прекрасно понимают — если все же передать украинской стороне оружие массового поражения, начнется третья мировая.

Поэтому остается один вариант: бороться с Россией, желательно на территории Украины и желательно украинцами, с применением всех имеющихся у Североатлантического альянса средств. К тому же есть способ легитимизировать войска НАТО.

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Польша как разминка

Когда поляки заявили свои претензии на западные области Украины, возник риск прямого столкновения Польши, страны — члена Североатлантического блока, с российскими войсками на украинской территории.

Тогда американцы высказали великолепную, с их точки зрения, формулировку: Польша будет воевать не как член альянса, а просто как государство, которое имеет с Украиной двухсторонний договор о взаимопомощи.

Довольно легко для Совбеза ООН организовать обсуждение и юридически закрепить ситуацию: страны НАТО, которые выступят против России, но сделают это на основании договора с Украиной и запроса о помощи от нее.

Получится юридический казус. С одной стороны, НАТО принимает участие в конфликте на украинской территории, а с другой — альянс в противостоянии никак не задействован.

Юридическая закавыка

В договоре, который подписывают все страны Североатлантического блока, есть статья: в случае нападения на одну из стран НАТО автоматически считается, что агрессор вступил в военный конфликт со всеми участниками альянса.

А если НАТО на кого-то напал? По их мнению, такого не может быть, ведь это оборонный блок, который ни на кого не нападет! Такая вот юридическая закавыка позволит натовским войскам открыто конфликтовать с Россией.

При этом у российской стороны не будет юридических оправданий для, допустим, нанесения ядерных ударов по центрам принятия решений в Вашингтоне, Берлине, Париже и Лондоне. Потому что номинально конфликт идет только у России с Украиной.

Тем временем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг — или тот, кто будет вместо него, — в очередной раз заявит, что альянс не является стороной конфликта, это миролюбивый блок, стоящий на страже интересов государств и не вмешивающийся в военные конфликты.

Сербы требуют, чтобы войска НАТО оставили их страну / Викимедиа

Договоры ничего не стоят

Поэтому маневры армий трех стран в Калифорнии — крайне серьезный сигнал для России. И те, кто еще надеется (в том числе и в российском руководстве), что мы добьемся победы на Украине и на этом все закончится, не правы.

Сейчас ситуация сложилась таким образом, что либо Россия побеждает англо-саксонский мир, либо он побеждает Россию. Украина не более чем площадка для выяснения отношений.

Важно, чтобы российское руководство избавилось от иллюзий, в частности, о возможности неких договоренностей с Украиной через Соединенные Штаты Америки и Великобританию. Они не стоят той бумаги, на которой будут написаны.