Армия 06 сентября 2023, 14:21 Обереги для армии. Необитаемый модуль «Бережок» вооружен и очень опасен Военный историк Кнутов: модуль «Бережок» обеспечивает живучесть стрелка Викимедиа

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Армия России получила новые боевые машины пехоты, оснащенные необитаемыми модулями «Бережок». Они не только делают БМП более грозным оружием, но и помогают сохранять жизни российских солдат в зоне СВО.

Военным передали новые БМП с «Бережком»

Минобороны России получило партию модернизированных гусеничных боевых машин пехоты 2М с модулем «Бережок». Его передал холдинг «Высокоточные комплексы» государственной корпорации «Ростех».

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Модуль можно устанавливать на укрепления и бронированную технику. Кроме того, «Бережок» монтируют на гусеничное шасси устаревших танков. Таким образом они превращаются в боевые машины поддержки.

Комплекс БМП-2М с «Бережком» уже применяли в зоне специальной военной операции на Украине: он доказал свою эффективность. В госкорпорации заявили, что военные особенно отметили высокую огневую мощь и мобильность этой техники.

Необитаемая башня спасает жизни

Военный историк, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал «360», что «Бережок» производят полностью из отечественных материалов. Это необитаемый универсальный боевой модуль для боевых машин пехоты и десанта, а также для бронетранспортеров.

«Бережок» позволяет дистанционно управлять огнем и вести его более точно за счет стабилизации пушки. Помимо этого, есть различные приспособления, позволяющие обнаружить противника и, соответственно, прицельно его поражать. Юрий Кнутов

Эксперт подчеркнул, что необитаемый модуль обеспечивает живучесть стрелка. Поскольку он не находится непосредственно в башне, это значительно снижает вероятность того, что его могут ранить или убить.

По словам Кнутова, подобные решения существуют и за рубежом, в том числе в странах НАТО. В свое время необитаемые дистанционные модули на свои бронетранспортеры делала даже Украина.

Необитаемый модуль «Бережок» / Викимедиа

Где создавали «Бережок»

«Бережок» разработали в тульском Конструкторском бюро приборостроения в 2010 году. Главная задача модуля — повысить огневую мощь БМП. Это вполне удалось: боевые возможности бронемашин возросли примерно в три раза.

Необитаемый модуль оснастили 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А42, танковым пулеметом Калашникова, 30-миллиметровым автоматическим гранатометом АГ-30М и двумя пусковыми установками противотанковых управляемых ракет «Корнет».

Применять все эти виды оружия можно не только в любое время суток, но и с места, на ходу и на плаву. Огневой мощности хватает, чтобы поражать живую силу противника, танки и боевые машины на расстоянии до десяти километров.

Наконец, у модуля «Бережок» есть ночной и тепловизионный прицел, возможность сопровождения целей в автоматическом режиме, увеличенная дальность их обнаружения и опознавания.