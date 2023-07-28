Армия 28 июля 2023, 23:50 «Не до винтика и не взахлеб». Захваченный танк AMX-10 RC передадут военным экспертам для изучения уязвимостей Завкафедрой РЭУ Кошкин: трофейный танк AMX-10 RC не имеет доминирующего значения в бою Википедия

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Российские военные захватили французский колесный танк AMX-10 RC в Запорожской области. Специалисты «Курганмашзавода» исследовали шесть типов западных машин, в том числе и французских, и не нашли в них чего-то «жизнеутверждающего». Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин подробно рассказал «360», насколько серьезной угрозой может быть трофейный танк и какова его ценность с точки зрения изучения технических характеристик.

Блеклый экспонат

Ресурс французского колесного танка в моральном и возрастном смысле выработан, заявил эксперт. Франция ведет перевооружение, поэтому президент страны Эммануэль Макрон на контактной группе на авиабазе Рамштайн предложил для Украины именно эти экземпляры. Это колесные бронированные машины со 105-миллиметровой пушкой, отметил собеседник «360». Первая партия легких колесных танков AMX-10 RC прибыла на Украину из Франции в середине марта 2023 года.

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«В условиях шоссейных дорог, в условиях доминирования, допустим, французских вооруженных сил в африканских государствах, [машина] себя показывала весьма успешно. Но когда AMX-10 RC столкнулся на линии боевого соприкосновения с российскими бронетанковыми средствами, в частности танком Т-90 „Прорыв“ или даже Т-72, то его показатели и характеристики, конечно же, сразу поблекли», — заявил Кошкин.

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Технические свойства автомобиля не рассчитаны для бронированного прорыва укреплений войск, заявил обозреватель Forbes Дэвид Экс. В середине июня ВСУ попытались ударить по российским позициям в Большой Новоселке на юге ДНР. В ходе лобовой атаки танки AMX-10 RC продержались недолго и были уничтожены. Решение командования ВСУ использовать французские колесные танки для прорыва назвали бездарным.

Изучаем слабые места

Раньше Запад с опаской относился к «затрофеиванию» своих боевых машин, но сейчас это не имеет принципиального значения. Франция отказывается от этих танков, они больше не стоят на вооружении страны, отметил эксперт. На поле боя AMX-10 RC не имеет доминирующего значения, даже со 105-миллиметровой пушкой.

Где-то какие-то элементы, может быть, и целесообразно использовать, но у нас прекрасные боевые машины, которые обеспечены огневой мощью, не уступающей, допустим, колесному танку для решения боевых задач. Андрей Кошкин заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова

Собеседник «360» подчеркнул, что российские специалисты изучают всю трофейную технику. Американцы снимают с поставляемого Украине вооружения все цифровое управление, а французы поставили 155-миллиметровую САУ CAESAR с цифровым управлением.

«Мы захватили одно орудие, а второе орудие нам продали сами военнослужащие ВСУ за 120 тысяч долларов, а стоимость этого орудия — семь миллионов долларов», — рассказал эксперт.

Конструкторы изучают захваченные экземпляры, но скорее не с целью что-то перенять, а для того, чтобы успешно противодействовать — ищут слабые места самоходной установки. Однако при необходимости российские инженеры готовы использовать новинки в своих артиллерийских системах, отметил Кошкин.

«Наши артиллерийские системы ничем не уступают, а превосходят те артиллерийские системы, которые предлагает Запад Вооруженным силам Украины. Так что процесс идет, но сказать, что мы прямо уж так взахлеб разбираем до винтика и восторгаемся, будет неправильно», — подытожил завкафедрой.

Экземпляр танка AMX-10 RC добыли без повреждений, практически в идеальном состоянии. В ближайшее время захваченный трофей передадут для изучения специалистам военной промышленности.

Западная техника не оправдала надежд Украины, российские войска «щелкают как семечки» иностранные танки. Военнослужащие ВСУ разочаровались в поставляемом им оружии, и даже сознательно портят его, чтобы не идти в бой. При этом многие эксперты отмечают, что французские, немецкие и американские танки не так уж плохи, но они не могут противостоять российским силам, ведь им привычнее сражаться с менее подготовленными противниками.