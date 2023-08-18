Армия 18 августа 2023, 13:24 Московские промпредприятия представили свою продукцию на форуме «Армия-2023» РИА «Новости»

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Более 250 московских промышленных предприятий участвуют в Международном военно-техническом форуме «Армия-2023». Большую часть своей продукции столичные производители представили в составе объединенных экспозиций профильных министерств и флагманов отечественного оборонно-промышленного комплекса, среди которых госкорпорации «Ростех» и «Роскосмос», концерн «Алмаз-Антей» и другие, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Форум «Армия» — одна из ведущих мировых выставок вооружения, военной и специальной техники. Масштабное мероприятие проводят каждый год в августе на главной выставочной площадке Минобороны России в конгрессно-выставочном центре «Патриот».

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«На форуме представлена широкая номенклатура изделий гражданского, военного и двойного назначения от столичных производителей», — отметил Овчинский.

В качестве примера глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы привел продукцию АО «НПЦАП» — предприятия-разработчика систем управления для ракетно-космической отрасли. Оно продемонстрировало на «Армии-2023» новейшие многофункциональные комплексы с беспилотниками двух типов: мультиротор и «летающее крыло». Оба изделия позволяют проводить фото- и видеоразведку днем и ночью на дистанциях до 10 и 60 километров соответственно, рассказал Овчинский.

Свои новинки на форуме также показали столичные производители высокотехнологичных медицинских изделий. Например, биомедицинский холдинг Evers Group Rus продемонстрировал индивидуальные перевязочные пакеты и антимикробное гемостатическое средство «Биогем», помогающие останавливать наружное кровотечение разной интенсивности. Инновационно-технологическая компания «Эндопринт» представила манжету, позволяющую замещать фрагменты крупных костей рук и ног, антидислокационный имплантат височно-нижнечелюстного сустава и комплект для частичного эндопротезирования плечевого сустава, которые делают из медицинского титанового порошка, учитывая при этом индивидуальные анатомические особенности пациента.

В экспозицию «Армии-2023» вошли разработки десятков компаний — резидентов особой экономической зоны «Технополис Москва». Так, гости форума могут увидеть устройство и принцип действия универсального модульного радиолокатора, сканирующего микроскопа, наркозно-дыхательных аппаратов и ИВЛ, портативного сканера и других изделий.

Новинки, представленные резидентами ОЭЗ, предназначаются для применения в самых разных областях — от полевой медицины и стационарного медицинского оборудования до оптических и лазерных приборов, сообщил генеральный директор особой экономической зоны «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

«Продукция наших компаний отличается эргономичной конструкцией, простотой в использовании и высокой эффективностью работы», — отметил гендиректор ОЭЗ.

В прошлом году участниками форума стали представители 85 стран. Тогда 1,5 тысячи российских и иностранных предприятий продемонстрировали на площадке более 28,5 тысячи образцов продукции военного и двойного назначения. Число посетителей форума «Армия-2022» составило почти два миллиона.

В Москве работает около четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудятся более 720 тысяч человек. В столице выпускают самые разные товары, в том числе одежду, мебель, лекарства, медоборудование, сложную технику и многое другое. Кроме того, в городе активно внедряют инновации.