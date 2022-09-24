Замглавы Минобороны России стал Михаил Мизинцев: кто это, какими займется вопросами, какую должность занимал раньше | 360°

Армия 24 сентября 2022, 19:02 Поделиться Telegram

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Viber Михаил Мизинцев стал новым замглавы Минобороны. Что важно о нем знать Замглавы Минобороны России стал Михаил Мизинцев. Что известно о новом замминистра Минобороны РФ

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В субботу Министерство обороны России сообщило о кадровых перестановках. На должность замглавы ведомства назначили генерал-полковника Михаила Мизинцева. На этом посту он сменил генерала армии Дмитрия Булгакова, которого отправили в отставку в связи с переходом на другую работу. Последние восемь лет Мизинцев руководил Национальным центром управления обороной страны.

Биография нового замглавы Минобороны

Михаил Мизинцев родился 10 сентября 1962 года в деревне Аверинской Сямженского района Вологодской области. В Министерстве обороны рассказали, что новый замглавы ведомства в 1980 году окончил Калининское суворовское военное училище, после чего на протяжении нескольких лет был курсантом Киевского высшего общевойскового училища. С 1984 по 1989 год Мизинцев служил в Германии, затем был начальником штаба — замкомандира разведывательного батальона танковой дивизии общевойсковой армии в Западной группе войск.

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С 1990-го служил в России, был слушателем Военной академии имени Фрунзе и Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ. В 2010 году его назначили начальником оперативного управления — замначальника штаба Северо-Кавказского военного округа, а с августа 2012 года по декабрь 2014 года руководил Центральным командным пунктом Генштаба ВС России. С декабря 2014-го и по сегодняшний день он был начальником Национального центра управления обороной Российской Федерации.

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«Приведет тыл в порядок»

Назначение Михаила Мизинцева прокомментировал депутат Госдумы, в недавнем прошлом генерал Минобороны Андрей Гурулев. Его видеообращение опубликовал в своем Telegram-канале военкор Александр Сладков.

«Для меня сегодня крайне радостное событие. Заместителем министра обороны по материально-техническому обеспечению назначен генерал-полковник Михаил Евгеньевич Мизинцев. <…> Я этого очень долго ждал и несказанно рад», — заявил парламентарий.

По его мнению, ничего хорошего о предшественнике сказать нельзя. А вот новый замминистра способен проявить себя, добавил Гурулев.

«Миша (замглавы Минобороны России Михаил Мизинцев — прим. ред.) — настоящий мужик, <…> наконец приведет наш тыл в порядок. Что мы не будем потом ходить и стыдиться, что у нас чего-то не хватает», — резюмировал депутат.

Российские военные продолжают выполнение спецоперации. Минобороны показало видео боевой работы зенитных ракетных систем (ЗРК) С-300.

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