Эксклюзив 17 ноября 2023, 20:24 Идеальный шлем. Боец в зоне СВО рассказал о защите от осколков Артиллерист Малой: шлем способен защитить от небольших осколков в 70% случаев

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Российские шлемы, которые носят военнослужащие в зоне спецоперации, способны отразить осколки. Корреспондент «360» Елена Кононова поговорила с военнослужащим и выяснила, как устроены обычные каски и какие «крутые» бывают шлемы.

Артиллерист с позывным Малой, который сейчас находится на Донецком направлении, рассказал, что обычный шлем способен отразить небольшие осколки, которые довольно часто «прилетают».

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«Он устроен так, что осколки от него рикошетят и не пробивают сквозные отверстия, поэтому защищает голову», — рассказал военнослужащий.

На вопрос о том, изменилось ли его отношение к броне за время службы в зоне СВО, Малой пояснил, что зачастую новички стремятся надеть броню из опасения, что их ударит осколком.

Это страх, по началу у всех очень большой страх, и даже иногда панический. позывной Малой артиллерист

Артиллерист рассказал, что новички порой зеленели от страха, но со временем привыкали и начинали разбираться, «где, что и куда летит». Собеседник «360» подчеркнул, что броню нельзя снимать на позиции, солдаты находятся в ней практически постоянно и относятся к этому лояльно.

Солдат рассказал, что стоимость шлема зависит от материала, из которого он изготовлен, и оснащения. У него каска сделана из кевлара с пластиком, она предназначена для отражения небольших осколков.

«Понятно, если осколок будет с ладонь, то он не спасет. Но от мелких осколков спасает. И, наверное, процентов 70, что не пробьет и останешься жив», — поделился военный.

Рассказал Малой и про «самый крутой» шлем. Он полностью защищает голову, как мотоциклетный. Изготовлен такой шлем из кевлара и специального пластика. В нем — встроенные тактические очки, шлем защищает глаза, уши и голову до основания шеи.