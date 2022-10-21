Фейк: вторая волна частичной мобилизации в Москве начнется 2 ноября | 360°

Армия 21 октября 2022, 17:14 Фейк: вторая волна частичной мобилизации в Москве начнется 2 ноября РИА «Новости»

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В Сети появились недостоверные сообщения о том, что вскоре в российской столице стартует вторая волна частичной мобилизации. «360» разобрался в ситуации.

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Фейк

Вторая волна частичной мобилизации начнется в Москве 2 ноября, заявили в Telegram со ссылкой на «кремлевские каналы».

Правда

Нет никаких подтверждений этим сообщениям. Президент России Владимир Путин 14 октября в Астане заявил, что в ближайшие две недели частичная мобилизация завершится. Глава государства подчеркнул, что в обозримом будущем нет надобности в дополнительном наборе резервистов.

К тому же с 1 ноября стартует осенний призыв на срочную военную службу. Его переносили на месяц именно для того, чтобы развести потоки мобилизуемых и срочников.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.