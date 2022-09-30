Фейк: военкоматы потребовали от вузов предоставить списки всех студентов мужского пола | 360°

Все новости

Подмосковье

30 сентября 2022, 17:35

Жителям Подмосковья напомнили о заморозке индексации тарифов на ЖКУ до 2024 года

Подмосковье

30 сентября 2022, 17:34

Врачи из Ступина спасли женщину с миомой весом 2,5 килограмма

Реклама

Важное

30 сентября 2022, 17:25

Зеленский отказался от переговоров с Владимиром Путиным

Спецоперация

30 сентября 2022, 17:24

Кадыров обозначил моменты в ходе СВО, которыми остался доволен

Подмосковье

30 сентября 2022, 17:24

Комитет по ценам и тарифам Подмосковья не выявил превышений в росте платы за ЖКУ

Подмосковье

30 сентября 2022, 17:18

Подготовку к школе начнут проводить в 293 детских садах Подмосковья

Подмосковье

30 сентября 2022, 17:12

Глава Павловского Посада ответил на вопросы школьников

Важное

30 сентября 2022, 17:08

Украина подаст заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке

Мир

30 сентября 2022, 17:06

Путин напомнил о неоднократном применении США ядерного оружия

Армия

30 сентября 2022, 16:41

Фейк: военкоматы потребовали от вузов предоставить списки всех студентов мужского пола

Читать 360tv в

В Сети появились фейковые сообщения о том, что военкоматы потребовали от высших учебных заведений предоставить списки всех студентов мужского пола. «360» выяснил, что происходит на самом деле.

Фейк

Реклама

Военные комиссариаты рассылают на электронные почты российских вузов письма с требованием предоставить список всех студентов мужского пола для прохождения боевой подготовки, сообщили в соцсетях. 

Реклама

Правда

На самом деле авторы этих рассылок — мошенники, заявили в Министерстве науки и высшего образования. В ведомстве рекомендовали не открывать такие письма и сразу помечать их как спам, а адрес отправителя добавить в черный список.

Иначе можно загрузить на компьютер или смартфон вредоносное ПО.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

Вузы

Частичная мобилизация в РФ

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама