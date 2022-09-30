Фейк: военкоматы потребовали от вузов предоставить списки всех студентов мужского пола | 360°

Армия 30 сентября 2022, 16:41 Поделиться Telegram

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Viber Фейк: военкоматы потребовали от вузов предоставить списки всех студентов мужского пола РИА «Новости»

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В Сети появились фейковые сообщения о том, что военкоматы потребовали от высших учебных заведений предоставить списки всех студентов мужского пола. «360» выяснил, что происходит на самом деле.

Фейк

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Военные комиссариаты рассылают на электронные почты российских вузов письма с требованием предоставить список всех студентов мужского пола для прохождения боевой подготовки, сообщили в соцсетях.

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Правда

На самом деле авторы этих рассылок — мошенники, заявили в Министерстве науки и высшего образования. В ведомстве рекомендовали не открывать такие письма и сразу помечать их как спам, а адрес отправителя добавить в черный список.

Иначе можно загрузить на компьютер или смартфон вредоносное ПО.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

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