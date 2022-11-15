Армия 15 ноября 2022, 14:09 Фейк: в центре «Патриот» мобилизованным выдают некачественные шлемы и бронежилеты РИА «Новости»

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В Сети появились фейки о том, что в центре боевой подготовки «Патриот» российским солдатам выдают некачественные шлемы и бронежилеты, которые можно пробить ножом. «360» разобрался в ситуации.

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Фейк

В подмосковном центре «Патриот» мобилизованным выдают некачественную экипировку: шлемы, пробиваемые пулями и разрушаемые от ударов руками, а также бронежилеты, которые можно пробить насквозь ножом. Об этом сообщили некоторые Telegram-каналы.

Правда

На видео, опубликованном вместе с постом, запечатлены примеры неправильного обращения с экипировкой. К примеру, в шлеме видны входное и выходное отверстия в районе «ушей», они находятся примерно в одинаковых областях, близко к краю. Учитывая, что пуля почти не поменяла траекторию, можно предположить, что стреляли не из пистолета, а из автомата или снайперской винтовки, в которых поражающий элемент имеет другие параметры и меньше склонен к изменению траектории после прохождения первой преграды — оболочки шлема.

Если почитать описания к современным российским композитно-арамидным шлемам (на ролике заметны слои арамидных тканей под внешней, зеленой оболочкой), то ясно, что они предназначены для защиты от пистолетных пуль с расстояния от пяти до 40 метров (в зависимости от модели оружия) и осколков (к примеру, весом в один грамм при скорости до 680 метров в секунду). То есть шлемы не предназначены для полной защиты от винтовочного патрона на близком расстоянии. С другой стороны, в условиях реального боя пули и осколки могут прилетать под углом к поверхности шлема, что снижает их разрушительную силу.

Кроме того, человек на видео утверждает, будто купол шлема проломили несколькими ударами руками бойцов, однако на оболочке повреждена краска: это может говорить о том, что удары по шлему наносили не руками. Поскольку его целостность уже нарушена, общая прочность могла быть снижена. Вообще, защитные свойства арамидных тканей могут сильно снижаться при намокании (но восстанавливаться при высыхании).

В видеоролике также показаны композитные пластины от бронежилета (белая ткань), одну из которых «бойцы» проткнули ударом ножом. Однако бронежилеты должны защищать от пуль и осколков, площадь контакта которых при воздействии на пластины гораздо больше, чем острие ножа. Судя по записи, нож не проник сквозь пластины полностью, а частью острия: это не нанесло бы фатального урона бойцу. Не будь бронежилета, удар ножом силой около 50 килограммов (параметр озвучен в ролике) нанес бы большие телесные повреждения.

Таким образом, можно сделать вывод, что экипировка, выданная мобилизованным бойцам, соответствует своему классу защиты и при правильном обращении многократно увеличивает шансы на выживание. Композитные материалы позволяют снизить вес обмундирования, что повышает общий комфорт при ношении.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.