Армия 04 августа 2023, 19:02 Фейк: в Сети появились списки граждан для всеобщей мобилизации граждан в августе Списки попавших для всеобщей мобилизации в августе граждан оказались фейком РИА «Новости»

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В социальных сетях и мессенджерах начала вируситься информация о якобы появившихся списках граждан, которых призовут в ряды вооруженных сил в рамках всеобщей мобилизации в августе. Однако она оказалась фейковой.

Фейк

Впервые такие данные опубликовали в одном из пабликов во «ВКонтакте». Авторы публикации утверждали, что число призывников «является просто огромным», а сами списки подлинные. Кроме того, они рекомендовали гражданам быть готовыми ко всему, поскольку призыв коснется практически каждого.

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Правда

На самом деле эта публикация является классической попыткой раскрутить Telegram-канал. По ссылке из поста в группе во «ВКонтакте» вместо мифического списка призванных открывается подписка на канал.

Что касается мобилизации, то такие слухи регулярно опровергали официальные лица и профильные ведомства. В частности, в пятницу, 4 августа, председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов, комментируя законопроект об уголовной ответственности за уклонение от мобилизации, заявил, что в России не планируется новой волны мобилизации.

«Это абсолютно не связано между собой никак. Дело в том, что мы этот законопроект подготовили прошлой осенью, когда еще шла частичная мобилизация. Но долгое время шло согласование, и только буквально на днях правительственная комиссия его одобрила. Вот и все. Никакой новой мобилизацией и не пахнет», — объяснил Картаполов.

В июне, отвечая на вопрос корреспондента ВГТРК Александра Сладкова, президент России Владимир Путин отметил, что в текущих условиях необходимости в проведении мобилизационных мероприятий нет.

«За прошедшую неделю 9,5 тысячи человек подписали контракт. Никакой необходимости в мобилизации, конечно, нет», — заявлял Путин.

Таким образом, информация о том, что существует некая утечка списков призванных в августе граждан России в рамках всеобщей мобилизации, является недостоверной. Это очередной вброс и недобросовестная попытка набрать подписчиков для Telegram-канала. Официальные лица и ведомства на данном этапе опровергают возможность проведения новой волны мобилизации в России.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.