Фейк: в российской армии заканчиваются боеприпасы | 360°

Все новости

Мир

11 октября 2022, 19:18

Россия не против переговоров с США. Они могут поставить точку в конфликте на Украине

Мир

11 октября 2022, 19:17

Украине дали надежду на доступ к замороженным активам России

Реклама

Важное

11 октября 2022, 19:04

Путин по телефону поздравил генерала Суровикина с днем рождения

Здоровье

11 октября 2022, 19:02

Врач Логина предупредила о риске умереть из-за тумана

Важное

11 октября 2022, 18:57

Медведев поймал генсека НАТО на словах о признании войны с Россией

Мир

11 октября 2022, 18:55

Зеленский призвал страны G7 защитить Украину с помощью ПВО

Подмосковье

11 октября 2022, 18:53

Подмосковье поможет преподавателям из Мариуполя перейти на российскую систему образования

Подмосковье

11 октября 2022, 18:53

Житель Чехова пошел на смену фамилии, чтобы уйти от долгов

Интересное

11 октября 2022, 18:50

Укачивающий ребенка кот покорил пользователей Сети

Армия

11 октября 2022, 17:56

Фейк: в российской армии заканчиваются боеприпасы

Сообщения о том, что у ВС России заканчиваются боеприпасы, назвали фейком

Читать 360tv в

Украинские СМИ заявили, что у армии России якобы заканчиваются боеприпасы. «360» выяснил, откуда пошел этот фейк.

Фейк

Невзирая на массированные ракетные удары по украинской инфраструктуре 10 октября, у российских Вооруженных сил заканчиваются боеприпасы, сообщили украинские СМИ со ссылкой на материал BBC.

Реклама

«Понятно, что смелые действия Украины на поле боя и в киберпространстве изменяют ситуацию», — процитировали руководителя Центра правительственной связи Великобритании (GCHQ) Джереми Флеминга авторы материала.

Реклама

Правда

Издание «Украина сейчас» превратно интерпретирует англоязычную статью BBC, которая написана на базе радиоинтервью с главой британской спецслужбы Джереми Флемингом.

Если открыть первоисточник, то выяснится: Флеминг говорит о том, что Россия обладает большими запасами вооружений. По его словам, недавние удары по объектам инфраструктуры на Украине лишь подтвердили боеспособность армии, несмотря на интенсивный характер боевых действий в зоне спецоперации.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

Армия

Специальная военная операция РФ на Украине

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама