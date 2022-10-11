Фейк: в российской армии заканчиваются боеприпасы | 360°

Армия 11 октября 2022, 17:56 Поделиться Telegram

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Viber Фейк: в российской армии заканчиваются боеприпасы Сообщения о том, что у ВС России заканчиваются боеприпасы, назвали фейком РИА «Новости»

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Украинские СМИ заявили, что у армии России якобы заканчиваются боеприпасы. «360» выяснил, откуда пошел этот фейк.

Фейк

Невзирая на массированные ракетные удары по украинской инфраструктуре 10 октября, у российских Вооруженных сил заканчиваются боеприпасы, сообщили украинские СМИ со ссылкой на материал BBC.

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«Понятно, что смелые действия Украины на поле боя и в киберпространстве изменяют ситуацию», — процитировали руководителя Центра правительственной связи Великобритании (GCHQ) Джереми Флеминга авторы материала.

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Правда

Издание «Украина сейчас» превратно интерпретирует англоязычную статью BBC, которая написана на базе радиоинтервью с главой британской спецслужбы Джереми Флемингом.

Если открыть первоисточник, то выяснится: Флеминг говорит о том, что Россия обладает большими запасами вооружений. По его словам, недавние удары по объектам инфраструктуры на Украине лишь подтвердили боеспособность армии, несмотря на интенсивный характер боевых действий в зоне спецоперации.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

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