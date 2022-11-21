Армия 21 ноября 2022, 17:31 Фейк: в российской армии не хватает одежды для резервистов РИА «Новости»

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В Сети запустили волну фейков о том, что мобилизованным россиянам не выдают даже обычную одежду. «360» разобрался в ситуации.

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Фейк

В российский Вооруженных силах не хватает одежды для резервистов. Мобилизованным россиянам не выдают обмундирование, в них швыряют вещи неподходящих размеров, попутно оскорбляя и унижая, заявили украинские СМИ и Telegram-каналы.

Правда

На самом деле видео, опубликованное авторами фейка, — постановка. По характерному акценту можно определить украинское происхождение участников ролика. В диалоге звучит высказывание «деды воевали», которое отсылает к растиражированной в украинском сегменте интернета фразе «Дiди воювали».

Более того, сам процесс выдачи формы не соответствует уставу и регламенту, принятому в российских Вооруженных силах. Чаще всего в расположении оборудован стол или специальное окошко приема-выдачи, а сзади стоят стеллажи с одеждой, обувью и утварью, необходимой для службы. Новобранцы получают под подпись сразу полный комплект, собранный заранее с учетом их физических параметров.

Наконец, размеры, которые называют участники ролика, не соответствуют принятым в армии. Все данные на самом деле указываются с учетом роста. При этом 43-й размер не используется в мужской одежде и в гражданском обиходе. Такая классификация характерна для европейской системы измерения физических параметров бойца.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.