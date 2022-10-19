Фейк: ФСБ задержала «высокопоставленного генерала армии» | 360°

Армия 19 октября 2022, 13:48 Фейк: ФСБ задержала «высокопоставленного генерала армии» РИА «Новости»

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В Сети появилась недостоверная информация о том, что Федеральная служба безопасности задержала «высокопоставленного генерала армии». «360» разобрался в ситуации.

Фейк

На одном из ютьюб-каналов, посвященном новостям шоу-бизнеса, сообщили о задержании высокопоставленного генерала, который якобы был связан с материально-техническим снабжением армии.

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«Сегодня крупный Telegram-канал, ссылаясь на источник в Министерстве обороны, сообщил, что был задержан высокопоставленный генерал армии. Как сообщает источник, ФСБ провела операцию по задержанию. Генерал попал в поле зрения, когда всплыл скандал с нехваткой обмундирования для мобилизованных. Многим мобилизованным пришлось купить амуницию за свой счет. Генерала задержали прямо на выходе из его подмосковного особняка. В гараже у него был обнаружен склад с краденой амуницией», — утверждают авторы видео.

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Правда

Во-первых, информации о «задержании» генерала нет в каких-либо других источниках. Во-вторых, на то, что перед нами фейк, указывают и некоторые приемы: к примеру, сообщение начинается со слова «сегодня», без указания точной даты, чтобы «новость» казалась актуальной всегда. Не уточняется, какой именно Telegram-канал заявил об этом изначально.

Также говорится, что задержан высокопоставленный генерал армии, но это самостоятельное звание в российских Вооруженных силах, предшествующее званию маршала.

Далее авторы фейка явно хотят показать классовый разрыв между высокими чинами армии и обычными жителями страны, приписывая «генералу» богатства. В целом подача имеет больше эмоциональную, нежели фактологическую направленность. Фотографии и вовсе относятся к другим делам, то есть взяты для иллюстрации.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.