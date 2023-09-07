07 сентября 2023, 15:00
Фейк: в России увеличат срок службы по призыву
Данные об увеличении срока службы по призыву в России оказались фейком
В Сети распространилась информация о том, что в России якобы увеличивают срок службы по призыву. «360» разобрался, откуда взялись эти данные и правдивы ли они.
Фейк
О том, что в Санкт-Петербурге выдают повестки с сообщением об увеличении срока службы в армии, написала «Фонтанка». В материале газеты указывается, что петербуржец получил листок с такой информацией по почте — он прилагался к повестке в военкомат. Затем данные распространил Telegram-канал Brief и другие ресурсы.
Правда
Подлинность приложенной бумаги сразу попала под сомнение: в тексте присутствовали ошибки. Например: «Срок составляет службы — 12 месяцев». К тому же, бумага никем не была подписана.
«Фонтанка» связалась с военным комиссаром Адмиралтейского и Кировского районов, и тот сообщил, что военкомат не распространял листы с информацией о планируемом увеличении срока службы. По данным военкома, высылались только повестки установленного образца с подписью военного комиссара и печатью.Минобороны еще в декабре заявляло, что срок службы по призыву меняться не будет и останется на уровне 12 месяцев, писал РБК. Тогда слухи об увеличении срока возникали на фоне необходимости усиления армии России из-за возможного вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Однако в Минобороны пошли другим путем. В июне стало известно, что в Вооруженных силах РФ в этом году сформируют общевойсковую и воздушную армии, а также два военных округа — Московский и Ленинградский. Кроме того, появятся армейский корпус, Азовский военно-морской район, пять дивизий и 26 бригад. Это стало известно из статьи замначальника Генштаба Евгения Бурдинского для журнала Минобороны «Военные комиссариаты России».Формирование Московского и Ленинградского военных округов министр обороны Сергей Шойгу анонсировал еще зимой. Тогда же он призвал увеличить численность армии до полутора миллионов военнослужащих, в том числе до 695 тысяч контрактников, «для гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности» государства. Но речь об увеличении срока призыва на военную службу не шла и тогда. Увеличение армии будет достигаться преимущественно за счет привлечения контрактников.Таким образом, информация о том, что в России планируют увеличить срок прохождения военной службы по призыву, является недостоверной.
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