Армия 07 сентября 2023, 15:00 Фейк: в России увеличат срок службы по призыву Данные об увеличении срока службы по призыву в России оказались фейком РИА «Новости»

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В Сети распространилась информация о том, что в России якобы увеличивают срок службы по призыву. «360» разобрался, откуда взялись эти данные и правдивы ли они.

Фейк

О том, что в Санкт-Петербурге выдают повестки с сообщением об увеличении срока службы в армии, написала «Фонтанка». В материале газеты указывается, что петербуржец получил листок с такой информацией по почте — он прилагался к повестке в военкомат. Затем данные распространил Telegram-канал Brief и другие ресурсы.

Правда

Подлинность приложенной бумаги сразу попала под сомнение: в тексте присутствовали ошибки. Например: «Срок составляет службы — 12 месяцев». К тому же, бумага никем не была подписана.

«Фонтанка» связалась с военным комиссаром Адмиралтейского и Кировского районов, и тот сообщил, что военкомат не распространял листы с информацией о планируемом увеличении срока службы. По данным военкома, высылались только повестки установленного образца с подписью военного комиссара и печатью.

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