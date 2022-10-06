Фейк: в России мобилизуют в два-четыре раза больше человек, чем заявляло Минобороны | 360°

Армия 06 октября 2022, 13:51 Поделиться Telegram

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Viber Фейк: в России мобилизуют в два-четыре раза больше человек, чем заявляло Минобороны РИА «Новости»

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Telegram-каналы распространяют недостоверную информацию о том, что в России во время частичной мобилизации призовут в два-четыре раза больше человек, чем было заявлено изначально. «360» выяснил, почему нельзя доверять таким фейкам.

Фейк

Региональные власти поручили военкоматам призывать на военную службу в два-четыре раза больше мужчин, чем заявляло Минобороны, сообщили некоторые Telegram-каналы со ссылкой на источники. Авторы постов утверждают, что масштабы частичной мобилизации зависят от «протестного потенциала» региона: «чем меньше готовы протестовать местные жители, тем больше мужчин власти постараются мобилизовать».

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Вероятность оказаться в списке военного комиссариата якобы практически не зависит от категории годности.

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Правда

Нет никаких подтверждений этих данных. Во время частичной мобилизации не призывают психически больных или наркозависимых людей. Также на военную службу не возьмут людей, состоящих на учете в ПНД с определенными заболеваниями.

Кроме того, попадание в списки военкомата не означает призыва. Комиссариаты занимаются и плановой работой по уточнению данных военнообязанных. Хотя ошибки бывают, их разбирают, а ответственных лиц наказывают.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

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