Армия 13 декабря 2022, 11:46 Фейк: в России мобилизуют женщин РИА «Новости»

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В Сети запустили волну фейков о том, что в России из-за нехватки военных в зоне спецоперации на Украине мобилизуют женщин. «360» разобрался в ситуации.

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Фейк

В России призывают женщин в рамках частичной мобилизации, заявили украинские Telegram-каналы. Как утверждают авторы фейка, таким образом доукомплектовывают подразделения Первого армейского корпуса.

Правда

Изначально такая информация появилась в сводке Минобороны Украины в соцсетях. В частности, там говорится: «Женщин призывают для пополнения кадровых потерь и реструктуризации подразделений Первого армейского корпуса для мобилизации. Двадцать восемь женщин уже призваны и направлены на подготовку Калининским районным военкоматом города Донецка».

Сообщения недостоверны, поскольку частичная мобилизация в России завершилась 31 октября. Это подтвердил сам президент Владимир Путин. Женщин не призывали в любом случае.

Наконец, в Донецке нет «военкомата Калининского района». Один из военкоматов объединяет три района и называется «Военный комиссариат Киевского, Ворошиловского и Калининского районов Донецка».

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.