Фейк: в Новосибирске курсантов заставляют покупать военные аптечки на свои деньги | 360°

Армия 17 октября 2022, 14:16 Поделиться Telegram

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Viber Фейк: в Новосибирске курсантов заставляют покупать военные аптечки на свои деньги РИА «Новости»

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В соцсетях появились фейки о том, что курсантов Новосибирского высшего военно-командного училища обязали самостоятельно приобрести и собрать военные аптечки. «360» разобрался в ситуации.

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Фейк

В одной из групп во «ВКонтакте» появился пост с вопросом от анонимного пользователя о том, где курсанту Новосибирского высшего военно-командного училища купить медицинские материалы и препараты для «укомплектования военной аптечки». Автор сообщения уточняет, что руководство заведения потребовало сделать это до 15 октября.

Правда

Посты с таким же текстом и фото можно найти в других сообществах — в основном связанных с южными регионами России (Ростовская область, Краснодарский край и Республика Калмыкия), два из них граничат с бывшими украинскими территориями. Причем все сообщения размещены одним человеком или группой лиц: на это указывают атрибуты, прописанные в ссылках на прилагаемых снимках.

Цель — посеять панику среди населения. Описание якобы необходимых материалов и медикаментов, например «повязка окклюзивная для открытых ран грудной клетки», тоже заставляет впечатлительных пользователей нервничать.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

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