Фейк: в Майкопе мобилизованным выдали неисправное оружие | 360°

Армия 01 ноября 2022, 14:28 Фейк: в Майкопе мобилизованным выдали неисправное оружие Власти опровергли фейки о том, что в Майкопе мобилизованным выдали неисправное оружие

Читать 360tv в

В Сети распространяют фейки о том, что мобилизованным в Майкопе выдают неисправное и ржавое оружие. «360» разобрался в ситуации.

Фейк

В одном из Telegram-каналов появился пост о том, что мобилизованным из Краснодарского края, размещенным в городе Майкопе, раздали неисправное ржавое оружие. Сообщение сопровождается видеороликом, который, судя по упоминанию ВСУ, имеет отношение к периоду после 24 февраля 2022-го и снят в относительно холодное время года.

Реклама

На видео военнослужащие показывают якобы выданное им оружие, которое, по их словам, находится в неудовлетворительном техническом состоянии.

Реклама

Правда

Оперативный штаб Краснодарского края опроверг эти сообщения. Там заявили, что запечатленное на видео оружие не выдавали мобилизованным. Оно хранилось на складе для списания, добавили в Южном военном округе.

Таким образом, авторы фейка просто использовали неясно кем и в каких целях снятый ролик для дискредитации российских вооруженных сил.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.