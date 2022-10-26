Фейк: в Ингушетии, Дагестане и Северной Осетии проведут «повторный призыв» в армию | 360°

Армия 26 октября 2022, 15:14 Фейк: в Ингушетии, Дагестане и Северной Осетии проведут «повторный призыв» в армию РИА "Новости"

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В Сети распространили фейки о том, что в трех российских республиках проведут «повторный призыв» на военную службу. «360» выяснил подробности.

Фейк

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Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов поручил организовать повторный призыв граждан на военную службу в Ингушетии, Дагестане и Северной Осетии, сообщили в соцсетях.

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Правда

Документ, сопровождающий пост, имеет ряд ошибок в оформлении. В частности, присутствуют опечатки, недопустимые правки даты публикации: 10 октября исправлено на 19 октября другим цветом ручки. Также используется формулировка «повторный призыв», однако в рамках частичной мобилизации нет такого юридического понятия, как и «волн».

В тексте есть и типичная для носителей украинского языка замена «ы» на «и» в слове «вооруженных» — это выдает национальность авторов фейка и косвенно указывает на причастность Центра информационно-психологических операций Украины.

На самом деле Северная Осетия выполнила план по набору резервистов. Что касается Дагестана и Ингушетии, то эти республики не предоставляют информацию о ходе призыва из соображений информационной безопасности. Украинская сторона нацелена на дестабилизацию ситуации в этих российских регионах, в том числе путем распространения фейков о частичной мобилизации.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.