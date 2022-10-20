Фейк: российским солдатам выдают «наборы насильника» | 360°

Армия 20 октября 2022, 12:36 Фейк: российским солдатам выдают «наборы насильника» РИА «Новости»

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Telegram-каналы со ссылкой якобы на британские СМИ распространяют фейки о том, что ВС России обеспечивают солдат «наборами насильника»». «360» разобрался в ситуации и объясняет, почему такие сообщения — не что иное, как провокация.

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Фейк

В Сети появилась информация о том, что британский таблоид Daily Mirror опубликовал статью с заголовком «Российская армия выпустила для солдат „набор насильника“». Как утверждают авторы поста, военнослужащие используют эти наборы против бойцов ВСУ и мирного населения.

Правда

На самом деле на Daily Mirror такого материала нет. Снимок, сопровождающий эти посты в Telegram-каналах, — фотошоп.

Тем временем в интернете можно легко найти фото и описание настоящих сухпайков, которые получают солдаты. Никаких приспособлений для «пыток» там нет, только хлебцы, тушенка, каши рисовая и перловая, чай, концентрат для напитка, сахар, шоколадно-ореховая паста, поливитамины, портативный разогреватель, вскрыватель консервов, бумажные салфетки и колбасный фарш.

РИА «Новости»

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.