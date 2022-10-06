Фейк: российские военные добровольно продали украинским войскам БМП-2 и сдались в плен | 360°

Армия 06 октября 2022, 17:43 Поделиться Telegram

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Viber Фейк: российские военные добровольно продали украинским войскам БМП-2 и сдались в плен Сообщения о том, что российские военные продали БМП-2 ВСУ, оказались фейком РИА «Новости»

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Украинские Telegram-каналы распространяют недостоверные сообщения о том, что российские военнослужащие продали ВСУ боевую машину пехоты, после чего сдались в плен. «360» выяснил, почему это фейк.

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Фейк

На Николаево-Херсонском направлении российские военные продали ВСУ гусеничную боевую машину пехоты, а после сдались в плен, заявили украинские Telegram-каналы. Пост сопровождается профессионально снятым видеороликом длительностью более чем пять минут.

Правда

Сомнения вызывает сама формулировка, что военные приехали продать БМП, а затем сдались в плен. Видимо, организаторы съемок из-за их дороговизны решили отработать сразу несколько сценариев.

Также обращает на себя внимание тот факт, что камера начинает снимать заранее, а оператор фактически стоит в полный рост, не прячась в овраге, как его «сослуживцы». Лица «пленных», которые покидали БМП без шлемофонов, но в балаклавах, не показаны. Поэтому нельзя подтвердить, что это действительно российские военнослужащие.

Помимо этого, на боевой технике нет никаких номеров, а во фронтальной части боевой машины — на большой плоскости, обращенной к поверхности земли, — заметно, что участок брони закрасили темной краской, чтобы скрыть какие-то особые приметы.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

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