Армия 28 февраля 2024, 12:42 Фейк: размер выплат российским военным сократят в несколько раз Поддельный новостной сайт опубликовал вброс о сокращении выплат участникам СВО РИА «Новости»

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Сообщения о сокращении ежемесячных денежных выплат российским военным, задействованным в спецоперации, начали расходиться по региональным пабликам и группам во «ВКонтакте». Авторы сообщений подкрепили свое заявление документом, в котором содержались грубые ошибки.

Фейк

Размер денежного довольствия российских военных якобы сократят в несколько раз. Такие посты появились во «ВКонтакте» практически одновременно. При этом аккаунты, которые разместили недостоверную информацию, создали недавно, а для аватарок использовали снимки из фотобанков или известных на Украине людей.

На момент написания материала все посты удалили, а распространявшие их аккаунты заблокировали.

Первоисточником информации стал клон информационного агентства EurAsia Daily. От настоящего его отличает лишний дефис в названии, а также домен .ru, а не .com, как у оригинального сайта. Фейковый портал зарегистрировали 11 февраля 2024 года.

Правда

Никаких постановлений или приказов о сокращении ежемесячных выплат российским военным на рассмотрение Минобороны не вносили. Более этого, этот вопрос даже не поднимался. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Все остается по-прежнему. Проектов постановлений, указов и приказов на эту тему не разрабатывалось и не вносилось», — подчеркнули в министерстве.

Заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова в октябре прошлого года объявила об индексации денежного довольствия российских военных на 10,5%. Это решение привело к увеличению выплат участникам специальной военной операции до 210 тысяч рублей в месяц.

Следующую индексацию проведут 1 октября 2024 года. Размер выплат увеличится на 4,5%. Такой закон приняли в Госдуме в середине ноября прошлого года. Поправку о дополнительном выделении средств на эти цели внесли в проект федерального бюджета на 2024 и плановые 2025 и 2026 годы.

Таким образом, информация о том, что размер денежного довольствия и выплат российским военным снизится в несколько раз, не соответствует действительности. Фейк распространил поддельный сайт информационного агентства EADaily, а также аккаунты украинских ботов в социальных сетях, публиковавшие недостоверный документ с грубыми ошибками.

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