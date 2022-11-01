Фейк: в учебном центре Минобороны в Елани произошла вспышка педикулеза | 360°

Армия 01 ноября 2022, 18:16 Фейк: в учебном центре Минобороны в Елани произошла вспышка педикулеза Депутат Иванов опроверг сообщения СМИ о вспышке педикулеза среди мобилизованных в Елани РИА "Новости"

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В соцсетях и СМИ запустили фейк о том, что в учебном центре министерства обороны в Елани, где находятся мобилизованные, зафиксировали вспышку педикулеза. «360» разобрался в ситуации.

Фейк

В учебном центре Минобороны в городе Елань Свердовской области начали бороться со вшами у мобилизованных, сообщили пользователи «ВКонтакте» со ссылкой на СМИ.

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«Вши заедают, сил уже нет. Все постоянно чешутся. Помывочных мест не хватает, так как военный городок не был рассчитан на такое большое количество людей», — приводятся слова якобы одного из военнослужащих.

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Правда

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов опроверг сообщения о вспышке педикулеза среди мобилизованных. Ссылаясь на командира окружного учебного центра, он сообщил, что таких случаев в Елани не зафиксировано. У всех призванных в армию есть возможность поддерживать чистоту и ежедневно стирать одежду.

Парламентарий уточнил, что военные организовали в части теплые умывальники. Для профилактики кожных заболеваний среди резервистов со 2 ноября развернут мобильные бани и предоставят возможность термической обработки одежды.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.